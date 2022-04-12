SON DAKİKA BEKÇİ ALIMI BAŞLADI! İstanbul ve Bilecik için başvuru ekranı açıldı! 2022 yılında çarşı ve mahalle bekçi alımı şartları...
2022 yılında çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyen binlerce kişi İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR da bu kapsamda hem bekçi alımı hem de diğer pozisyonlar için güncel iş ilanlarını duyurmaya devam ediyor. Merakla beklenen ilanların yayımlanmasıyla birlikte bekçi olarak çalışmak isteyen adaylar da başvuru yapmaya başladı. İstanbul ve Bilecik'te çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. En az ilkokul mezunu adayların başvuruları kabul edilecek. İş arayanlara en kısa sürede çalışma fırsatına sunan Türkiye İş Kurumu'nun yepyeni güncel açık iş ilanlarına bakmak için haberimizin devamına geçiniz.
Son dakika haberine göre 2022 İŞKUR bekçi alımları başladı. 2 il için başvuru ekranı açıldı. Çarşı ve mahalle bekçi alımı şartları merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) taşra teşilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı başvuruları için bekleyiş devam ederken İŞKUR'dan güzel haber geldi. Türkiye İş Kurumu İstanbul ve Bilecik'te çarşı ve mahalle bekçisi istihdamı için ilan yayımladı. İlana ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nedir?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla duyurulan EGM 3 bin yeni bekçi alımı henüz başlamadı. Öte yandan İŞKUR ile İstanbul ve Bilecik'te çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor.
İstanbul için yayımlanan ilana göre işe başlayacak bekçiler Değirmenköyde bulunan fabrikada çalışacak.
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