SON DAKİKA BEKÇİ ALIMI BAŞLADI! İstanbul ve Bilecik için başvuru ekranı açıldı! 2022 yılında çarşı ve mahalle bekçi alımı şartları...

Son dakika haberine göre 2022 İŞKUR bekçi alımları başladı. 2 il için başvuru ekranı açıldı. Çarşı ve mahalle bekçi alımı şartları merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) taşra teşilatlarında görevlendirilecek 3 bin yeni bekçi alımı başvuruları için bekleyiş devam ederken İŞKUR'dan güzel haber geldi. Türkiye İş Kurumu İstanbul ve Bilecik'te çarşı ve mahalle bekçisi istihdamı için ilan yayımladı. İlana ve detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Bekçi alımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nedir?