Günlük 42 TL'ye 40.000 TL'lik nakit desteği! Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi çekenlere düşük faiz avantajı!
Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile yükseliş trendine girmesi, gündelik hayat ürünlerine ve nakit karşılığında satın alınan diğer hizmetlere yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Vakıfbank, kuruluş yıldönümü için özel olarak geliştirdiği kampanya ile nakde sıkışan vatandaşlara destek olacağını açıkladı.
Çeşitli faktörler çerçevesinde ortaya çıkan nakit sıkışıklıklarını çözüme kavuşturmak adına bir arayış içerisinde olan vatandaşlara, devletin bankasından olumlu yanıt geldi. Kamu bankası olarak hizmet vermeye devam eden Vakıfbank, 68'inci kuruluş yıldönümünü müşterileri ile kutlayabilmek adına yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.
Vakıfbank Kuruluş Yıldönümü Özel Kampanyası 2022
Geliştirdiği her kampanya ile o kampanyaya dahil edilen müşterilerini mutlu etmeyi başaran Vakıfbank, yeni dönemde ekonomik ve siyasi faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan zorlu şartlar ile savaşmaya çalışan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.
Vakıfbank'ın 68'inci yıldönümünü ülke vatandaşları ile birlikte kutlayabilmek için geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları, bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile paylaşılarak kamuoyuna duyuruldu.
Vakıfbank'ın kuruluş yıldönümü için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti, 125 bin TL, aylık faiz oranı ise yüzde 1,55 olarak belirlendi.