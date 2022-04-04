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Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Emekli ve memura 3 aylık zam! O oran belli oldu

SON DAKİKA: Emekli ve memura 3 aylık zam! O oran belli oldu

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz zammı da belli olmaya başladı. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuzda zam alacaklar. Bunun ilk üç aylık kısmı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışı yüzde 22,81 oldu. Peki emekli ve memurun zamlı maaşları nasıl olacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları açıkladı.

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
04.04.2022 12:25 - Son Güncelleme: 04.04.2022 12:30
SON DAKİKA: Emekli ve memura 3 aylık zam! O oran belli oldu

Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekliler ve memurların alacakları Temmuz artışıyla ilgili ipuçları da belli olmaya başladı.

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SON DAKİKA: Emekli ve memura 3 aylık zam! O oran belli oldu

Mart enflasyonu sonrası üç aylık oran ortaya çıktı. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuzda zam alacaklar. Bunun ilk üç aylık kısmı kesinleşti.

SON DAKİKA: Emekli ve memura 3 aylık zam! O oran belli oldu

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışı yüzde 22,81 oldu. Bu rakamın üzerine Nisan, mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenerek Temmuzda maaşlara yansıtılacak.

SON DAKİKA: Emekli ve memura 3 aylık zam! O oran belli oldu

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları ortaya çıkacak.

SON DAKİKA: Emekli ve memura 3 aylık zam! O oran belli oldu

Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine fark verilmesi de kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.

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