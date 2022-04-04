SON DAKİKA: Emekli ve memura 3 aylık zam! O oran belli oldu
Mart ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz zammı da belli olmaya başladı. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuzda zam alacaklar. Bunun ilk üç aylık kısmı kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık enflasyon artışı yüzde 22,81 oldu. Peki emekli ve memurun zamlı maaşları nasıl olacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları açıkladı.
04.04.2022 12:25 - Son Güncelleme: 04.04.2022 12:30
Mart enflasyonu sonrası üç aylık oran ortaya çıktı. Emekliler ve memurlar 6 aylık enflasyona göre Temmuzda zam alacaklar. Bunun ilk üç aylık kısmı kesinleşti.