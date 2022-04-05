RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 18-65 yaş arası genç yaşlı başvurana 1.250 TL-12.000 TL para akıtılacak! SGK, e-Devlet, PTT, Bankada, Bakanlıkta unutmuş olabilirsiniz! Tek tıkla sorgula hemen al!

18-65 yaş arası genç yaşlı başvurana 1.250 TL-12.000 TL para akıtılacak! SGK, e-Devlet, PTT, Bankada, Bakanlıkta unutmuş olabilirsiniz! Tek tıkla sorgula hemen al!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet doğrultusundan verdiği destekler artıyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi detaylı hallerde tespit edilen vatandaşlara sağlanan kişilerin mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek fazlası binlerce vatandaşlar doğrultusundan bilinmese de müracaat yapan ve müracaatı onaylanan yüz binlerce şahsa ödemeler hemen veriliyor.

05.04.2022 08:59 - Son Güncelleme: 05.04.2022 08:59
SGK, e-Devlet, PTT, Bankada, Bakanlıkta unutmuş olabilirsiniz! Genç yaşlı başvurana 1.250 TL-12.000 TL para akıtılacak! Tek tıkla sorgula hemen al!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet doğrultusunda verilen destekler her geçen gün artıyor. Çoğu bireyin bilmediği bu yardımların müracaatları devam ediyor. Hali hazırda unutulan pek çok ödeme de bulunuyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi detaylı hallerde tespit edilen vatandaşlara sağlanan kişilerin mağduriyetlerinin en aza indirgenmesi adına ödeniyor. Bunlardan çoğu binlerce kişi doğrultusunda bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce şahsa ödemeler hemen veriliyor. SGK'dan da alınabilecek birtakım destekler de yer alırken bu aşamalarda neler uygulanacağı, başvuru gerçekleştirmeyi düşünen şahıslar doğrultusunda merak edilip araştırılıyor. İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
SGK, e-Devlet, PTT, Bankada, Bakanlıkta unutmuş olabilirsiniz! Genç yaşlı başvurana 1.250 TL-12.000 TL para akıtılacak! Tek tıkla sorgula hemen al!

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın.

SGK, e-Devlet, PTT, Bankada, Bakanlıkta unutmuş olabilirsiniz! Genç yaşlı başvurana 1.250 TL-12.000 TL para akıtılacak! Tek tıkla sorgula hemen al!

Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

SGK, e-Devlet, PTT, Bankada, Bakanlıkta unutmuş olabilirsiniz! Genç yaşlı başvurana 1.250 TL-12.000 TL para akıtılacak! Tek tıkla sorgula hemen al!

SGK VE DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ

Yol Yardımı Ödemesi
Kreş Yardımı Ödemesi
İş Görememezlik Ödemesi

SGK, e-Devlet, PTT, Bankada, Bakanlıkta unutmuş olabilirsiniz! Genç yaşlı başvurana 1.250 TL-12.000 TL para akıtılacak! Tek tıkla sorgula hemen al!

Eğitim Desteği
Süt Parası Ödemesi
Cenaze Yardım Ödemesi
Doğum Parası Ödemesi

SON DAKİKA