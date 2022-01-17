Günlük 18 TL ödeyerek binlerce lira para alın! 5 bin TL ile 55 bin TL anında hesaplara yatıyor! 3 yılın zirvesinde...

Yüksek enflasyon nedeniyle azalan alım gücü sonrasında özellikle ihtiyaç kredilerine talep artmış durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, yılın henüz ilk haftasında bankaların ihtiyaç kredilerinin büyüklüğünün 463 milyar 574 milyon lira seviyesinde olduğu kaydedildi.

