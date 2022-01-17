Günlük 18 TL ödeyerek binlerce lira para alın! 5 bin TL ile 55 bin TL anında hesaplara yatıyor! 3 yılın zirvesinde...

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz oranlarını dibe çekmesine rağmen bankalar politika faizlerinin %14'e kadar indirilmesinden etkilenmedi. Bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarında yıllık %39 varan oranlar görülüyor. Öte yandan konut kredilerinde ise bu oran yıllık %33, taşıtta ise %34 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın eylül ayından itibaren devam ettiği faiz indirimleri hiçbir sonuca ulaşmadı. 500 baz puanlık indirimlere rağmen vatandaşların üzerindeki faiz yükü artmaya devam ediyor. İşte en uygun ihtiyaç kredileri
17.01.2022 09:57
- Son Güncelleme: 17.01.2022 09:57
Yüksek enflasyon nedeniyle azalan alım gücü sonrasında özellikle ihtiyaç kredilerine talep artmış durumda. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, yılın henüz ilk haftasında bankaların ihtiyaç kredilerinin büyüklüğünün 463 milyar 574 milyon lira seviyesinde olduğu kaydedildi.
Ziraat Bankası Tüketici Kredisi
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kapsamında Tüketici Kredisi sunarak düşük faiz oranları ile vatandaşların nakit ihtiyaçlarını çözmeye çalışıyor. 36 aya varan vade fırsatları ve 50 bin TL'ye kadar kredi fırsatından yararlanarak, %1,79'dan başlayan faiz oranları ile finansman kullanılabilecek.
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