Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır? Sınavsız KPSS'siz kura ile işçi alınacak! İşte şartları...

Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Karar resmi gazetede yayımlandı. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyen binlerce kişi de başvurular hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Alımlar sınavsız ve kura yöntemiyle noter huzurunda gerçekleştirilecek. Yani 10 bin işçi alımında adaylar sınavsız olarak kura ile seçilecek. Temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma personeli, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetlerde çalışmak isteyen binlerce aday Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? sorularına yanıt arıyor. İşte Sağlık Bakanlığı 10 bin işçi alımı hakkında tüm bilgiler...