60.000 TL'si olup yüksek faiz arayanlar... Burgan Bank, ING Bank, Odeabank, Alternatif Bank, TEB 32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz atağı!
32, 46, 92,181 günlük mevduat faiz atağı devam ediyor. Kur korumalı TL mevduat sistemi ardından bankalar resmen faiz oranlarını uçurdu. 32 günlük en yüksek faiz getirisi ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel cazip oranlar sunulmaya devam ediyor. TL'nin teşvik edilmesine yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB doğrultusundan atılan yeni adımlar çoğu vatandaşa umut oldu. Kur korumalı TL mevduat hesaplarının dışında bankaların başka mevduat hesapları amacıyla de yüksek oranda faiz fırsatları sunuluyor. İşte en yüksek 32 günlük mevduat faizini veren bankalar
Gündüz para çekme ve yatırma işlemleri yapılsa bile vadesi bozulmayan ON Hesap, en karlı faiz getirisini sunmaya devam ediyor. 10.000 TL mevduat birikimi için Burgan Bank ON Hesap faiz getirisi 177 TL olarak hesaplanmıştır.
ING Bank e – Turuncu Hesap Faiz Oranı
ING Bank %21 güncel hoş geldin faizi ile TL birikimleriniz için en yüksek faiz getirisi kazanabileceğiniz bankalar arasında ilk sıralarda yer alıyor.
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ING Mobil üzerinden ilk defa banka müşterisi olacak kişiler için sunulan yüksek faiz oranları, 3 ay boyunca işletilmektedir. 90 gün boyunca yararlanabileceğiniz yüzde 21 faiz oranı ile 10.000 TL mevduat birikimi için ING Bank e – Turuncu Hesap faiz getirisi 175 TL olarak hesaplanmıştır.