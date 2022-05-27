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Haberler Ekonomi Günlük 1 paket sigara parası bile değil! Günlük 13 TL taksitle 10 bin ihtiyaç kredisi alıyorsunuz! 3 ay boyunca ödeme yok

Günlük 1 paket sigara parası bile değil! Günlük 13 TL taksitle 10 bin ihtiyaç kredisi alıyorsunuz! 3 ay boyunca ödeme yok

Ekonomi piyasalarının yukarı yönlü hareketlerinden ötürü nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını dahi karşılarken desteğe ihtiyaç duymaya başladılar. Bu noktada devreye giren ve vatandaşı yalnız bırakmayacağını duyuran Vakıfbank ve Halk Bankası, 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyalarının ayrıntılarını paylaştı.

takvim.com.tr
27.05.2022 11:08 - Son Güncelleme: 27.05.2022 11:08
Günlük 1 paket sigara parası bile değil! Günlük 13 TL taksitle 10 bin ihtiyaç kredisi alıyorsunuz! 3 ay boyunca ödeme yok

Ülkemizin önemli kamu bankalarından olan Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni dönemde artan nakit ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak olan 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurdu.

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Günlük 1 paket sigara parası bile değil! Günlük 13 TL taksitle 10 bin ihtiyaç kredisi alıyorsunuz! 3 ay boyunca ödeme yok

Vakıfbank'tan 90 Gün Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Hizmeti!

Vakıfbank, yeni dönemde nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlara, 3 ay ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.

Günlük 1 paket sigara parası bile değil! Günlük 13 TL taksitle 10 bin ihtiyaç kredisi alıyorsunuz! 3 ay boyunca ödeme yok

125 bin TL'lik üst limiti ile düzenlenmiş olan yeni kampanyanın başlangıç faiz oranı yüzde 1,55, azami vade sayısı 36 ay olarak belirlendi. Bankadan bu veriler ışığında çekilecek olan 40 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarı, 1.534,25 TL olarak hesaplandı.

Günlük 1 paket sigara parası bile değil! Günlük 13 TL taksitle 10 bin ihtiyaç kredisi alıyorsunuz! 3 ay boyunca ödeme yok

Halk Bankası'ndan Ödeme Erteleyen İhtiyaç Kredisi Kampanyası!

Türkiye'nin kamu bankalarından birisi olarak hizmet veren Halk Bankası, yeni dönemde nakde olan ihtiyacı artmış olan vatandaşlar için avantajlı bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Günlük 1 paket sigara parası bile değil! Günlük 13 TL taksitle 10 bin ihtiyaç kredisi alıyorsunuz! 3 ay boyunca ödeme yok

Banka, yapmış olduğu açıklamasında söz konusu kredi kampanyasından yararlanan müşterilerine, taksit ödemelerini 3 ay erteleme imkânı tanıyacağını bildirdi.

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