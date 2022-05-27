Günlük 1 paket sigara parası bile değil! Günlük 13 TL taksitle 10 bin ihtiyaç kredisi alıyorsunuz! 3 ay boyunca ödeme yok

125 bin TL'lik üst limiti ile düzenlenmiş olan yeni kampanyanın başlangıç faiz oranı yüzde 1,55, azami vade sayısı 36 ay olarak belirlendi. Bankadan bu veriler ışığında çekilecek olan 40 bin TL'lik kredinin aylık ödeme tutarı, 1.534,25 TL olarak hesaplandı.