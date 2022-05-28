Ev alacaklara büyük müjde verildi! Kapış kapış gidiyor: Kimler 0,89, 0,99 faizli konut kredisinden yararlanabilecek? İşte hesaplama tablosu
Döviz kurlarının ve altın fiyatlarının hem FED faiz artırımı kararları hem de Rusya- Ukrayna savaşı sebebi ile yukarı yönlü hareketler sergilemesi, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de hammadde fiyatlarının artmasına sebep oldu. Artan hammadde fiyatlarından sonra ikinci el ve sıfır konutların satış fiyatları, fahiş fiyatlara ulaştı.
Kendi evinin sahibi olabilmek adına düşük faiz oranlı konut kredisi kampanyalarını araştıran vatandaşlara, kamu bankalarından müjdeli haber geldi. Yapılan son dakika açıklamasına göre geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulmuş olan düşük faiz oranlı konut kredisi kampanyası için başvuruların kabul edilmeye başlandığı bildirildi.
Kamu Bankalarından Sevindiren Konut Kredisi Duyurusu!
Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenmiş olan kredi kampanyalarından ilki olan İlk Evim Konut kredisi kampanyası için başvuru ekranlarının açıldığı bilgisi verildi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından kabul edilecek olan başvuruların, şahsen alınacağı duyuruldu.
0,99 Faiz Oranlı Konut Kredisi Kampanyasının Örnek Hesaplama Tabloları Yayınlandı!
İlk Evim Konut Kredisi kampanyası kapsamında 100 bin TL'lik destek almak isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı 1.427 TL, 200 bin TL'lik destek almak isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı 2.855 TL ve 300 bin TL'lik destek almak isteyenlerin ödeyecekleri aylık taksit tutarı 4.283 TL olarak hesaplandı.