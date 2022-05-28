Ev alacaklara büyük müjde verildi! Kapış kapış gidiyor: Kimler 0,89, 0,99 faizli konut kredisinden yararlanabilecek? İşte hesaplama tablosu

Kamu Bankalarından Sevindiren Konut Kredisi Duyurusu!

Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenmiş olan kredi kampanyalarından ilki olan İlk Evim Konut kredisi kampanyası için başvuru ekranlarının açıldığı bilgisi verildi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası tarafından kabul edilecek olan başvuruların, şahsen alınacağı duyuruldu.