Ödeme bekleyenlere müjde! Hesabınızı şimdi kontrol edin! T.C kimlik NO son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar... Paralar bugün hesaplara yatırılıyor!
Paralar bugün hesaplara yatırılıyor! Ödeme bekleyenlere müjde! Hesabınızı şimdi kontrol edin! T.C kimlik NO son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlara duyuru yapıldı. Tüm çiftçileri çok yakından ilgilendiriyor. Ödemeler Tarım ve Orman Bakanı tarafından yapılıyor. Ödemeler banka ve ATM'lerden çekiliyor. Bir süredir bekleniyordu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabı üzerinden az önce açıklama yaptı. Tam 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine başlanıyor. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Tarımsal destekleme ödemelerini bekleyenlere müjde! Bugün hesaplara geçmeye başlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den açıklama geldi. Toplam 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 TL ödeme yapılacak. Saati belli oldu. Kirişçi, ''Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi. T.C kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar dikkat! Paralar hesaplara geçiyor. Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Besili Erkek Sığır Desteği ödemeleri hariç diğer ödemeler 27 Mayıs'ta vatandaşlara verilecek. İşte detaylar...
Kirişçi, Islah Amaçlı Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Desteği çerçevesinde 830 milyon 867 bin lira, Besilik Erkek Sığır Desteği çerçevesinde 111 milyon 516 bin lira, Sürü Yöneticisi Desteği çerçevesinde 63 milyon 90 bin lira, Hayvan Hastalıkları Tazminatı çerçevesinde 30 milyon 403 bin lira,
Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği çerçevesinde 5 milyon 173 bin lira, Tiftik Keçisi İlave Desteği çerçevesinde 1 milyon 840 bin lira ve Et Piyasası Düzenlemesi Desteği çerçevesinde 1 milyon 602 bin lira olmak üzere toplamda 1 milyar 44 milyon 493 bin 492 liralık tarımsal destek ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını kaydetti.