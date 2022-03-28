⚡Günde 6 TL, ayda 192 TL ödeme yaparım diyene 5 bin lira nakit desteği verilecek! Yalnızca emeklilere özel!☕ Bir kahve fincan fiyatına kredi Halkbank'tan!
Nakit sıkıntısı çeken emekliler için bankalardan çeşitli kampanyalar gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Halkbank mini kredi hem bütçeye uygun hem de geri ödemesi kolay oluyor. Anlık ihtiyaçlar için 5.000 TL kredi çeken emekli ayda 192 TL ödeme yapıyor. Geri ödeme ise 3 ay ertelemeli ve 36 ay vade imkanıyla gerçekleştiriliyor. Halkbank tarafından yapılan açıklamada, "Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Emekli Mini Kredisi'nden faydalanabilmektedir." ifadelerine yer verildi. İşte emekliler için uygun kredi imkanları...
28.03.2022 12:18 - Son Güncelleme: 28.03.2022 12:18
Borcu olup nakit sıkıntısı yaşayanlar kredi çekmek için bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek ve buna göre seçim yapmak istiyorlar. Bankalar tarafından uygun kampanyalar yapılarak makul faiz oranları sunuluyor. Özellikle Halkbank, "emekli kredisi" olarak faiz oranlarını en makul şekilde belirliyor. Emekli kredisi amacıyla başvuru şartlarının neler olduğu, ne kadar çekilebileceği ve geri ödeme koşulları gibi hususlar merak edilip araştırılıyor. Haberimizden gerekli detayları öğrenebilirsiniz...
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi'nden faydalanabilmektedir.