En az 1.496, en çok 2.500 lira olacak! SSK, Bağkur ikramiyelerine 5'li formül! Emekli, dul, yetim, engelli ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Maaş tutarı...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyeleri için araştırmalar hız kazandı. 2022 emekliye bayram ikramiyesi hakkında son dakika açıklamalar yapılmaya devam ediliyor. Nisan'ın son haftası verilmesi beklenen ikramiye için 5 formül gündeme geldi. Bunlara göre en az bin 496, en çok 2 bin 500 lira olabilecek. Peki, emekli, dul, yetim, engelli ne kadar ikramiye alacak? İşte merak edilenler!
29.03.2022 09:36 - Son Güncelleme: 29.03.2022 09:37
Bayram ikramiyesi ödemeleri yaklaşırken ikramiyeler için zam formülleri tek tek değerlendiriliyor. Nisan ayının son haftası verilmesi beklenen ikramiyler için şu anda 5 formül gündemde. Eğer ödemeleri erkene çekme kararı verilmezse, ikramiyenin 25-30 Nisan tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik zam, memurlara - emeklilere ilave iyileştirme sonrası ikramiyelerde de artış beklentisi oluştu. Gündemde yer alan formüllere göre ikramiyeler en az bin 496, en çok 2 bin 500 lira olabilecek. Peki, bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte son gelişmeler!
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte başta emekliler olmak üzere milyonlarca kişinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi.