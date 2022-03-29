En az 1.496, en çok 2.500 lira olacak! SSK, Bağkur ikramiyelerine 5'li formül! Emekli, dul, yetim, engelli ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Maaş tutarı...

Bayram ikramiyesi ödemeleri yaklaşırken ikramiyeler için zam formülleri tek tek değerlendiriliyor. Nisan ayının son haftası verilmesi beklenen ikramiyler için şu anda 5 formül gündemde. Eğer ödemeleri erkene çekme kararı verilmezse, ikramiyenin 25-30 Nisan tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 50.5'lik zam, memurlara - emeklilere ilave iyileştirme sonrası ikramiyelerde de artış beklentisi oluştu. Gündemde yer alan formüllere göre ikramiyeler en az bin 496, en çok 2 bin 500 lira olabilecek. Peki, bayram ikramiyelerine zam gelecek mi? İşte son gelişmeler!