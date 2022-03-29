İlköğretim mezunları hemen işe alınacak! Hastanelere KPSS'siz DOLGUN MAAŞLA temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alınıyor başvurular İŞKUR'a!

2022 İŞKUR PERSONEL ALIMLARI İŞKUR ile 6 ilde hastanelere temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alımları başladı. Aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu şehirlerde en az ilköğretim mezunu kadın ve erkek temizlik görevlisi ve hastane hizmetlisi alımları yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İşe alınacak personellere en az asgari ücret + SGK + yemek kartı ve yol ücreti ödenecek. 20 yaş üzerindeki vatandaşların başvuruları alınıyor. İşte detaylar...