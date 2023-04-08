RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Günde 27 liraya 20 bin lira tüketici kredisi Ziraat Bankası'ndan! Bir sigara paketinden daha ucuz taksitle borçlarınızı silin

Günde 27 liraya 20 bin lira tüketici kredisi Ziraat Bankası'ndan! Bir sigara paketinden daha ucuz taksitle borçlarınızı silin

Ziraat Bankası, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüketici kredisi seçenekleri sunmaya devam ediyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruda, 100 bin liraya kadar tüketici kredisi verildiği belirtiliyor. Bu yazımızda Ziraat Bankası'nın sunduğu tüketici kredisinin detaylarına yer vereceğiz.

takvim.com.tr
08.04.2023 17:45 - Son Güncelleme: 08.04.2023 17:45
Günde 27 liraya 20 bin lira tüketici kredisi Ziraat Bankası’ndan! Bir sigara paketinden daha ucuz taksitle borçlarınızı silin

Ziraat Bankası, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için tüketici kredisi seçenekleri sunuyor. Bu kredi seçeneği, farklı faiz oranları ve ödeme seçenekleri ile müşterilere sunuluyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 1,94 faiz oranıyla 20 bin liraya kadar tüketici kredisi verildiği belirtiliyor.

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Günde 27 liraya 20 bin lira tüketici kredisi Ziraat Bankası’ndan! Bir sigara paketinden daha ucuz taksitle borçlarınızı silin

Taksit Seçenekleri

Ziraat Bankası, tüketici kredisi tahsis aşamasında müşterilerine kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Kredi hesaplama aracı ile müşterilerine sunulan taksit tutarları da açıklanıyor. Banka, tüketici kredisinin ödeme seçeneklerini müşterilerine en uygun şekilde sunuyor.

Günde 27 liraya 20 bin lira tüketici kredisi Ziraat Bankası’ndan! Bir sigara paketinden daha ucuz taksitle borçlarınızı silin

Vade Seçenekleri

Ziraat Bankası, tüketici kredisi seçenekleri ile müşterilerine 36 aya kadar vade imkanı sunuyor. Kredi tutarına göre vade seçenekleri değişiklik gösteriyor.

Günde 27 liraya 20 bin lira tüketici kredisi Ziraat Bankası’ndan! Bir sigara paketinden daha ucuz taksitle borçlarınızı silin

Bankanın açıklamasında, 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunduğu belirtiliyor.

Günde 27 liraya 20 bin lira tüketici kredisi Ziraat Bankası’ndan! Bir sigara paketinden daha ucuz taksitle borçlarınızı silin

Kredi Başvurusu

Ziraat Bankası tüketici kredisi için başvurularını internet şubesi, ATM, mobil uygulama, şube veya çağrı merkezi üzerinden alıyor. Başvuru yapmak için gerekli belgeler ise nüfus cüzdanı fotokopisi, gelir belgesi, ikametgah belgesi, fatura ödemeleri gibi belgeler.

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