RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Fiat Egea Cross 432.000 TL, MG ZS 455.000 TL'ye düştü! Yarı fiyatına sıfır kilometre SUV otomobiller! İşte ÖTV'siz satılan arabalar

Fiat Egea Cross 432.000 TL, MG ZS 455.000 TL'ye düştü! Yarı fiyatına sıfır kilometre SUV otomobiller! İşte ÖTV'siz satılan arabalar

Sıfır kilometre otomobil alımlarında, yüzde 70 veya yüzde 80 oranlarında ÖTV ödemek durumunda kalınır. Ancak, devlet engelli vatandaşlara yönelik ÖTV'siz otomobil satın alma hakkı veriyor.

10.04.2023 11:40 - Son Güncelleme: 10.04.2023 11:40
Fiat Egea Cross 432.000 TL, MG ZS 455.000 TL’ye düştü! Yarı fiyatına sıfır kilometre SUV otomobiller! İşte ÖTV’siz satılan arabalar

Türkiye'de otomobil sahibi olmak oldukça maliyetli bir işlemdir. Özellikle nitelikli otomobillerin fiyatları oldukça yüksek olduğu için vatandaşlar, 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen tutarları gözden çıkarmak durumunda kalırlar. Ancak, sıfır kilometre otomobil satın alırken ÖTV ödemeden satın alma fırsatı sunulabiliyor. Bu fırsattan yararlanarak, belirli şartları sağlayan engelli vatandaşlar nitelikli sıfır kilometre otomobillere daha uygun fiyatlarla sahip olabilirler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fiat Egea Cross 432.000 TL, MG ZS 455.000 TL’ye düştü! Yarı fiyatına sıfır kilometre SUV otomobiller! İşte ÖTV’siz satılan arabalar

Bu hakkı kullanan vatandaşlar, sıfır kilometre otomobil alımı gerçekleştirdiklerinde herhangi bir ÖTV ödemesi yapmıyorlar. Bu da otomobil fiyatlarının yüzde 40-45 civarında ucuzlaması anlamına geliyor.

Fiat Egea Cross 432.000 TL, MG ZS 455.000 TL’ye düştü! Yarı fiyatına sıfır kilometre SUV otomobiller! İşte ÖTV’siz satılan arabalar

Oldukça cazip bir imkan olan bu uygulamadan çok sayıda vatandaş yararlanarak nitelikli sıfır otomobil sahibi olabiliyorlar.

Fiat Egea Cross 432.000 TL, MG ZS 455.000 TL’ye düştü! Yarı fiyatına sıfır kilometre SUV otomobiller! İşte ÖTV’siz satılan arabalar

Yenilenen SUV Araçların Sıfır Kilometre Fiyat Listesi

Sıfır kilometre otomobil satın alırken fiyat avantajı sınırlı sayıda kişiler için sunulabiliyor.

Fiat Egea Cross 432.000 TL, MG ZS 455.000 TL’ye düştü! Yarı fiyatına sıfır kilometre SUV otomobiller! İşte ÖTV’siz satılan arabalar

Bu kişiler ÖTV ödemeden otomobil satın alabiliyorlar. ÖTV'siz en çok satılan SUV araçların sıfır kilometre fiyat listesi yenilendi.

SON DAKİKA