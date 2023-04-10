Fiat Egea Cross 432.000 TL, MG ZS 455.000 TL'ye düştü! Yarı fiyatına sıfır kilometre SUV otomobiller! İşte ÖTV'siz satılan arabalar
Sıfır kilometre otomobil alımlarında, yüzde 70 veya yüzde 80 oranlarında ÖTV ödemek durumunda kalınır. Ancak, devlet engelli vatandaşlara yönelik ÖTV'siz otomobil satın alma hakkı veriyor.
10.04.2023 11:40 - Son Güncelleme: 10.04.2023 11:40
Türkiye'de otomobil sahibi olmak oldukça maliyetli bir işlemdir. Özellikle nitelikli otomobillerin fiyatları oldukça yüksek olduğu için vatandaşlar, 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen tutarları gözden çıkarmak durumunda kalırlar. Ancak, sıfır kilometre otomobil satın alırken ÖTV ödemeden satın alma fırsatı sunulabiliyor. Bu fırsattan yararlanarak, belirli şartları sağlayan engelli vatandaşlar nitelikli sıfır kilometre otomobillere daha uygun fiyatlarla sahip olabilirler.
Bu kişiler ÖTV ödemeden otomobil satın alabiliyorlar. ÖTV'siz en çok satılan SUV araçların sıfır kilometre fiyat listesi yenilendi.