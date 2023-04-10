Fiat Egea Cross 432.000 TL, MG ZS 455.000 TL’ye düştü! Yarı fiyatına sıfır kilometre SUV otomobiller! İşte ÖTV’siz satılan arabalar

Türkiye'de otomobil sahibi olmak oldukça maliyetli bir işlemdir. Özellikle nitelikli otomobillerin fiyatları oldukça yüksek olduğu için vatandaşlar, 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen tutarları gözden çıkarmak durumunda kalırlar. Ancak, sıfır kilometre otomobil satın alırken ÖTV ödemeden satın alma fırsatı sunulabiliyor. Bu fırsattan yararlanarak, belirli şartları sağlayan engelli vatandaşlar nitelikli sıfır kilometre otomobillere daha uygun fiyatlarla sahip olabilirler.