Günde 150 TL ödemeye 85.000 TL kredi fırsatı! 24 ay vade için faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi başvuru şartları...
Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar uygun geri ödeme koşulları ile bankalardan kredi çekmek istiyor ve güncel faiz oranları hakkında araştırmalar yapıyor. Günde 150 TL ödeme ile 85.000 TL kredi fırsatı sayesinde ihtiyacınız olan parayı alabilir ve bütçenizi zorlamadan kredi taksit ödemenizi yapabilirsiniz. Peki 24 ay vade için faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi başvuru şartları neler? Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank gibi daha pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizden inceleyebilir, bütçenize en uygun olana başvuru yapabilirsiniz.
15.11.2021 23:51
- Son Güncelleme: 15.11.2021 23:51
Nakit para ihtiyacına ihtiyaç duyan vatandaşlar bankaların kampanyalarını ve güncel faiz oranlarını merak ediyor. Günde 150 TL ödeme ile 85.000 TL kredi fırsatı sunuluyor ve bankalara göre değişmekle birlikte geri ödeme koşulları belirtiliyor. Tek tek bankaları dolaşıp vakit kaybetmemeniz için haberimizde Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, TEB, Ziraat Bankası gibi daha pek çok bankanın 24 ay vade için güncel faiz oranlarını haberimizden inceleyerek sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz.