Günde 150 TL ödemeye 85.000 TL kredi fırsatı! 24 ay vade için faiz oranları ne kadar? İhtiyaç kredisi başvuru şartları...

Nakit para ihtiyacına ihtiyaç duyan vatandaşlar bankaların kampanyalarını ve güncel faiz oranlarını merak ediyor. Günde 150 TL ödeme ile 85.000 TL kredi fırsatı sunuluyor ve bankalara göre değişmekle birlikte geri ödeme koşulları belirtiliyor. Tek tek bankaları dolaşıp vakit kaybetmemeniz için haberimizde Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, TEB, Ziraat Bankası gibi daha pek çok bankanın 24 ay vade için güncel faiz oranlarını haberimizden inceleyerek sizin için en uygun olanı seçebilirsiniz.