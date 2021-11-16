Memur ve emekliler Ocak zammı ile sevinecek! Emekliye en az 1.775 TL, Memura en az 4 bin 814 TL, Doktora 3.397 TL
Ocak, memurlar ve emekliler için zam ayı olacak. Memur maaşındaki artış da yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar çok sayıda kişinin gelirine yansıyacak. Enflasyon tahmini yeni maaşların ipuçlarını verdi...
16.11.2021 07:01
- Son Güncelleme: 16.11.2021 07:01
Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Ocak zam ayı olacak. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar gelirlerinde yaşanacak artışı 3 Ocak günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek. 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa eklenecek farkını gösterecek.