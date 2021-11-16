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Haberler Ekonomi Memur ve emekliler Ocak zammı ile sevinecek! Emekliye en az 1.775 TL, Memura en az 4 bin 814 TL, Doktora 3.397 TL

Memur ve emekliler Ocak zammı ile sevinecek! Emekliye en az 1.775 TL, Memura en az 4 bin 814 TL, Doktora 3.397 TL

Ocak, memurlar ve emekliler için zam ayı olacak. Memur maaşındaki artış da yaşlıdan engelliye, evde yakınına bakana kadar çok sayıda kişinin gelirine yansıyacak. Enflasyon tahmini yeni maaşların ipuçlarını verdi...

Çığıl Ön Yener
16.11.2021 07:01 - Son Güncelleme: 16.11.2021 07:01
Memur ve emekliler Ocak zammı ile sevinecek! Emekliye en az 1.775 TL, Memura en az 4 bin 814 TL, Doktora 3.397 TL

Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Ocak zam ayı olacak. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar gelirlerinde yaşanacak artışı 3 Ocak günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek. 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa eklenecek farkını gösterecek.

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Memur ve emekliler Ocak zammı ile sevinecek! Emekliye en az 1.775 TL, Memura en az 4 bin 814 TL, Doktora 3.397 TL

6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 5'lik zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.

Memur ve emekliler Ocak zammı ile sevinecek! Emekliye en az 1.775 TL, Memura en az 4 bin 814 TL, Doktora 3.397 TL

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.72 çıkarken, gözler Kasım ve Aralık verilerine çevrildi.

Memur ve emekliler Ocak zammı ile sevinecek! Emekliye en az 1.775 TL, Memura en az 4 bin 814 TL, Doktora 3.397 TL

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 9.17, memurlar ve memur emeklilerinin maaşları ile sosyal yardımlarda yüzde 11.17 olabileceğini ortaya koydu.

Memur ve emekliler Ocak zammı ile sevinecek! Emekliye en az 1.775 TL, Memura en az 4 bin 814 TL, Doktora 3.397 TL

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