Memur ve emekliler Ocak zammı ile sevinecek! Emekliye en az 1.775 TL, Memura en az 4 bin 814 TL, Doktora 3.397 TL

Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Ocak zam ayı olacak. Memurlar, emekliler, yaşlılar, engelliler ve evde bakım parası alanlar gelirlerinde yaşanacak artışı 3 Ocak günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle öğrenecek. 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa eklenecek farkını gösterecek.