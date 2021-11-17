Kazancınız en az 2 yıl olacak! EYT çalışması için 6 kapsamlı madde var! Emeklilikte yaşa takılan 6.3 milyon kişi bu formüle odaklandı!
EYT çalışması için 6 kapsamlı madde var! Kazancınız en az 2 yıl olacak! Emeklilikte yaşa takılan 6.3 milyon kişi prim ve yaş şartı olmadan... 6.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren EYT'de yaşanan yeni gelişmeler ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.
3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili çalışmaların başlamasının hemen ardından milyonlar Emeklilikte Yaşa Takılanlanlar (EYT) ile ilgili son gelişmelere ve yapılan açıklamalara odaklandı. 5 formülün sık sık gündeme geldiği şu günlerde çalışmaların ne zaman tamamlanacağı akıllarda yer ediniyor. EYT hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. 2022 yılında Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili detaylar ve yapılan açıklamalar merak konusu olacak. Konu gündeme geldiğinde 6 önemli aşama gözden geçirilecek.
ÇALIŞMANIN ROTASI
1-Kapsam: Komisyonun ilk olarak ele aldığı konu kapsam olacak. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Böylece emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Bu sayının belirlenmesi ile birlikte maliyet hesapları daha kolay yapılabilecek.
Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25 kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. bu sürede çalışıyor olmak ya da sigortalı olmak gerekmiyor. İlk sigorta olunun tarihten bu güne kadar erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Bu şarta bakıldığında 9 Eylül 1999 tarihi itibariyle kadınlar için 20 yıllık süre 2019 yılının 9 Eylül tarihinde dolmuş durumda.
Erkekler için ise 2021 yılına göre 1996 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için 25 yıl tamamlanmış durumda. Daha sonra sigortalı olanlar için de 25 yılın geçmesi gerekiyor. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılıyor.