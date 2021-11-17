Kazancınız en az 2 yıl olacak! EYT çalışması için 6 kapsamlı madde var! Emeklilikte yaşa takılan 6.3 milyon kişi bu formüle odaklandı!

3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili çalışmaların başlamasının hemen ardından milyonlar Emeklilikte Yaşa Takılanlanlar (EYT) ile ilgili son gelişmelere ve yapılan açıklamalara odaklandı. 5 formülün sık sık gündeme geldiği şu günlerde çalışmaların ne zaman tamamlanacağı akıllarda yer ediniyor. EYT hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. 2022 yılında Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili detaylar ve yapılan açıklamalar merak konusu olacak. Konu gündeme geldiğinde 6 önemli aşama gözden geçirilecek.