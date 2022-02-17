Günde 13 TL geri ödeme ile ihtiyaç kredisi fırsatı! Ayda sadece 402 TL ödeyerek anında nakit paranızı alın! İNG, TEB, Akbank…

Ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlar bankaların 2022 Şubat ayı güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. Bütçelerini zorlamadan aylık küçük miktarlarda geri ödeme yaparak nakit ihtiyacını gidermek isteyenler günde 13 TL, ayda ise sadece 402 TL ödeyerek anında nakit para alabiliyor. İNG, TEB, Akbank gibi daha birçok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranları, geri ödeme planı gibi bilgiler merak konusu oluyor. Haberimizden ihtiyaç kredisi seçeneklerine ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.