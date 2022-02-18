36 ay vade için bankaların güncel faiz oranları! 80 bin TL taşıt kredisi için aylık ne kadar ödenir? Vakıfbank, İş Bankası, Garanti…

Araba sahibi olmak isteyenlere bütçeye uygun faiz oranları ile banka kampanyaları sunulmaya devam ediyor. 2022 Şubat ayında güncellenen bankalara göre faiz oranlarını haberimizden inceleyerek başvuru yapmak istediğiniz seçeneğe karar verebilirsiniz. 80 bin TL taşıt kredisi için aylık ne kadar ödenir? Vakıfbank, İş Bankası, Garanti gibi daha pek çok bankanın 80.000 TL 36 ay vade için bankaların güncel faiz oranları, ödeme planı, geri ödeme seçenekleri gibi daha pek çok bilgiye bakarak kıyaslama yapabilirsiniz. İşte güncel taşıt kredisi faiz oranları!