36 ay vade için bankaların güncel faiz oranları! 80 bin TL taşıt kredisi için aylık ne kadar ödenir? Vakıfbank, İş Bankası, Garanti…
Hayalindeki araca kavuşmak isteyen vatandaşlar birikimlerine ekleyecekleri kredi için araştırmalarını yoğunlaştırıyor. Sıfır ve ikinci el arabalar için bankalar tarafından sunulan kredi imkanlarından geri ödeme koşulları bütçeye en uygun olanını tercih etmek istiyor. Bankalarla görüşmeden önce ön bilgi almak isteyen vatandaşlar için Vakıfbank, İş Bankası, Garanti gibi daha pek çok bankanın 80 bin TL taşıt kredisi için 36 ay vade kredi faiz oranlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
18.02.2022 09:03 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:03
Araba sahibi olmak isteyenlere bütçeye uygun faiz oranları ile banka kampanyaları sunulmaya devam ediyor. 2022 Şubat ayında güncellenen bankalara göre faiz oranlarını haberimizden inceleyerek başvuru yapmak istediğiniz seçeneğe karar verebilirsiniz. 80 bin TL taşıt kredisi için aylık ne kadar ödenir? Vakıfbank, İş Bankası, Garanti gibi daha pek çok bankanın 80.000 TL 36 ay vade için bankaların güncel faiz oranları, ödeme planı, geri ödeme seçenekleri gibi daha pek çok bilgiye bakarak kıyaslama yapabilirsiniz. İşte güncel taşıt kredisi faiz oranları!