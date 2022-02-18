Konut fiyatlarına %8 KDV indirimi ayarı: 1,29'a çekildi! Ev alacaklara 7 bankadan altın bilezik gibi fırsat! Akbank, Halkbank, Ziraat, ING...
Gayrimenkul sektöründe yaşanan durgunluğun önüne geçmek ve hem sektörü canlandırmak hem de vatandaşların ev sahibi olmalarını kolaylaştırmak için yeni düzenlemeler devreye sokuldu. KDV düzenlemesinin konut fiyatlarında da farklı bir model ile uygulanacağına dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından bazı bankalar ise konut kredisi faiz oranlarında düzenleme yoluna gitti. Ev sahibi olmak isteyenlerin en uygun oranlar ile konut kredisi kullanarak hayalini kurdukları eve sahip olmaları için finansman desteği sunulacak. KDV düzenlemesi ve birçok bankadan peş peşe gelen açıklamalar daha şimdiden emlak piyasalarının canlanmasına neden oldu. İşte konutta KDV düzenlemesinin detayları ve konut kredilerinde son gelişmeler...
18.02.2022 10:02 - Son Güncelleme: 18.02.2022 10:05
Düzenlemenin uygulanmaya başlaması halinde vatandaşların yeni sisteme göre 1 milyon TL değerinde bir 150 metrekarelik daire için 80 bin lira KDV ödenirken, 151 metrekarede ise 180 bin lira olan KDV miktarı; kalan bölümün yüzde 8 üzerinden hesaplanarak yeni modelde 80 bin 656 liraya düşmesi bekleniyor.