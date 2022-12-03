Gümüş 2022’nin SON DARBESİNİ vurdu! Elinde gümüş olanlar yaşadı! İslam Memiş uyardı Yapmayan kaybeder...

GRAM ALTIN 1080 LİRA

Memiş: "Kasım ayında yükselişine başlayan enstrümanlarda yeni zirveler yolda. Daha önce belirttiğim gibi yılın son çeyreği, ilk çeyreği gibi olabilir. Gram altın 1080 lira, ons altın 1800 dolar, gümüşün gramı 13,45 lira, ons gümüş 22,53 dolar seviyelerini gördü. Yetmez ama yükseliş başlangıcı için iyi bir gelişme. 1090 lira, ons altında 1830 dolar, gümüş gramda 13,65 lira, ons gümüşte 23,05 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğim."