EYT'de 500 milyarlık TAZMİNAT YATIYOR! SGK, Bağ-Kur 95,96,97,98 sigorta girişlilere müjde! KGF tazminatı NE KADAR olacak?
EYT kapsamında olanların yüzde 80'i şu anda halen aktif çalışıyor. 1.5 milyon kişi de hemen emekli olabilecek durumda. Emekli olup işten ayrılacakların, işveren üzerinde ciddi bir kıdem tazminatı yükü oluşturması bekleniyor. Bu kapsamda işverenler, uygun maliyetli finansman verilmesini talep ediyordu. Hükümet buna yeşil ışık yaktı. İşte EYTR son dakika gelişmeleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...
EYT kapsamında olanların yüzde 80'i şu anda halen aktif çalışıyor. 1.5 milyon kişi de hemen emekli olabilecek durumda. Dolayısıyla emekli olup işten ayrılacakların, işveren üzerinde ciddi bir yük oluşturması bekleniyor.
UYGUN FİNANSMAN
Bu kapsamda işverenler, uygun maliyetli finansman verilmesini talep ediyordu. Hükümet buna yeşil ışık yaktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün EYT konusunda işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda çalışmalara başladıklarını açıkladı.
ÇALIŞMA BAŞLADI
Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
EYT'DE SON DURUM NE?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin çalışmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT ile emekli olacakların işverene oluşturacakları kıdem tazminatı yükünün Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılanması için kredi paketi çalışmalarına başladıklarını duyurdu.
ASKERLİK BORÇLANMASI SİGORTA GİRİŞ TARİHİNİ GERİYE ÇEKER Mİ?
Askere gittiğiniz tarih sigorta giriş tarihinizden önce ise, ilk sigorta giriş tarihiniz askerlik borçlanması yaptığınız süre kadar geriye çekilir. Askerlik borçlanması yaparak sigorta girişinizi Eylül 1999 öncesine alabiliyorsunuz. 18 ay askerlik borçlanması yaparsanız hizmet süreniz de 23 yıl 8 ay olur. Bu durumda hizmet sürenizi 25 yıla tamamladığınızda EYT'den yararlanıp emekli olabilirsiniz.