EYT'de 500 milyarlık TAZMİNAT YATIYOR! SGK, Bağ-Kur 95,96,97,98 sigorta girişlilere müjde! KGF tazminatı NE KADAR olacak?

ÇALIŞMA BAŞLADI

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede, işverenlerimizin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine Destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri bir kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızca hazırlıklar başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.