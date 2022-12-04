Ev sahipleri "kefil" istedi kiracılar isyan etti! Ev kiralarken kefil istemek kanuna aykırı mı?

İstanbul'daki bir emlak danışmanı ise son aylarda kefilsiz hiçbir kiralama işlemi yapmadıklarını söyledi. Sözleşme ile eşzamanlı kefil imzası aldıklarını belirten emlak danışmanı şöyle devam etti: "Memur kefil olması ilk tercih oluyor. Hatta kimi ev sahipleri iki kefil birlikte istiyor. Kimi zaman memur tanıdığı olmayan için SGK'lı kurumsal çalışan kefili de onay görüyor. Bu kişinden şirkette çalıştığını belgeler evraklar talep ediliyor. Maaş bordrosunu, hizmet döküm belgesini, findeks raporunu isteyen de var. Kiracılar da bu duruma alıştı. Tüm emlak ofislerinde benzer istekler olduğu için şaşırmıyorlar. Geçmiş yıllarda ara sıra karşımıza çıkan kefil şartı artık temel kural oldu."