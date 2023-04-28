Gram altına 3 farklı fiyat verildi! Her şey sarpa sardı! Altın fiyatları o tarihte... 14-18-22 ayar gram altın kaç TL? İşte canlı altın fiyatları

Uzman İslam Memiş, altın ve para piyasaları hakkında yaptığı öngörülerle bilinen bir isimdir. Son zamanlarda, sosyal medya hesapları, YouTube kanalı ve çeşitli basın organları aracılığıyla küçük yatırımcılar için değerlendirmelerini sürdürmektedir. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in değerlendirmelerine göre, gram altında üç farklı fiyat aralığı oluştuğu için yatırımcıların Kapalıçarşı fiyatlarını mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Ayrıca, altının ons fiyatındaki düşüşlerin henüz bitmediği, bu nedenle yatırımcıların kısa vade için 2000 dolar üzerinden altın almamaları tavsiyesinde bulunuluyor.