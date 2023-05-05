Altın fiyatlarına doğrudan etki yaptı! Kuyumcular kesin konuştu! 14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altın o tarihte bu fiyat olacak!
14-18 ve 22 ayar gram ve çeyrek altın o tarihte bu fiyat olacak! Altın, son dönemdeki düşüş trendinin ardından FED faiz kararı sonrasında yeniden yükselişe geçerek 2000 doların üzerinde işlem gördü. Bu gelişme, altın piyasasının yönünü etkileyen önemli bir faktör olarak dikkat çekti. Altın fiyatları, yatırımcıların da odağında yerini koruyor. Bugün ise altın piyasasının yönünü etkileyebilecek önemli bir gelişme yaşanacak. ABD tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Bu veriler, hem ABD ekonomisi hem de dünya ekonomisi için önem taşıyor. Ayrıca altın fiyatları üzerinde de etkili olması bekleniyor. Yatırımcılar, bu verileri yakından takip ederek altın fiyatlarındaki hareketliliği değerlendirecekler.
Altın fiyatlarına ilişkin en çok merak edilen sorular arasında gram altın, yarım altın, tam altın, gremse altın ve ata altın fiyatları yer alıyor. Gram altın, yarım altın, tam altın, gremse altın ve ata altın fiyatları ise gün içindeki değişimlerle birlikte sürekli güncelleniyor. Bu nedenle yatırımcılar, anlık olarak altın fiyatlarını takip ederek doğru kararlar vermeye çalışıyorlar. Altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verileri, altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Yatırımcılar ise bu gelişmeleri yakından takip ederek doğru kararlar vermeye çalışacaklar. Altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken, yatırımcıların da dikkatli olmaları ve piyasayı yakından takip etmeleri önem taşıyor.
Ons Altın Rekor Seviyelere Ulaştı!
Powell'in açıklamalarının ardından altın piyasasında güçlü bir yükseliş başladı. Dün gece ons altın 2.061 dolar seviyesini görerek 2.070 dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Ancak, sonrasında gelen kar satışları ile ons altın fiyatlarında gerileme görüldü. Şu anda ons altın 2.044 dolar seviyesinde işlem görüyor ve altın piyasasında beklenti tamamen pozitif olarak değerlendiriliyor. Ons altında yeni bir sıçrama olması durumunda tüm zamanların rekorunun kırılması muhtemel olarak değerlendiriliyor.
Gram Altın Fiyatları da Arttı!
Ons altında gerçekleşen fiyat artışlarının ardından gram altında da pozitif bir fiyatlama hakim oldu. Dün gece gram altının fiyatı 1.294 TL seviyesine kadar yükseldi. Ancak, ons altın fiyatlarında görülen gerileme, gram altın fiyatlarında da düşüşlere neden oldu.
Ons altın, yeni bir rekor kırarak 2.070 dolara yükseldi. Ons altındaki yükseliş, gram altında da pozitif bir etki yarattı. Gram altın fiyatı dün gece 1.294 TL seviyesine kadar yükseldi. Ancak ons altın fiyatındaki düşüşlerle birlikte gram altın da geriledi ve şu anda 1.280 TL seviyesinde işlem görüyor.
Serbest piyasada ise gram altın fiyatları kuyumcularda 1.394 TL'den satılıyor. Altın piyasasındaki dalgalanmaların serbest piyasa fiyatlarına yansıması dikkat çekiyor. Piyasaların ons altındaki hareketlere göre şekillendiği düşünüldüğünde, gram altın fiyatlarında da dalgalanmaların yaşanabileceği öngörülüyor.