SSK, Bağkur'luya 9.107, memura 14.106 TL maaş! MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Öte yandan Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de netleşmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde emekli ve memur maaşları için sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalışmalar sürüyor.