SSK, Bağkur'luya 9.107, memura 14.106 TL maaş! MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...
Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? Memura ek zam gelecek mi? İşte detaylar...
28.04.2023 10:36 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:36
Memur ve emekliler merakla Temmuz zammını bekliyor ve yeni hesaplamaları yapıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta yeni bir müjde vereceği iddia edildi. Bu kapsamda memur ve memur emeklisine ek zam yapılacağı ileri sürülürken, 3 formül üzerinde duruluyor. Şu zamana kadar ilk 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 12.52 çıktı. Geriye yalnızca 3 veri kaldı. Peki, memura ek zam gelecek mi? Temmuz ayında emekli memeur maaşları ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar haberimizde!