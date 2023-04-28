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Haberler Ekonomi SSK, Bağkur'luya 9.107, memura 14.106 TL maaş! MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

SSK, Bağkur'luya 9.107, memura 14.106 TL maaş! MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, Temmuz ayı emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi kaç TL maaş alacak? Memura ek zam gelecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
28.04.2023 10:36 - Son Güncelleme: 28.04.2023 10:36
MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 9.107, memura 14.106 TL maaş! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Memur ve emekliler merakla Temmuz zammını bekliyor ve yeni hesaplamaları yapıyor. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta yeni bir müjde vereceği iddia edildi. Bu kapsamda memur ve memur emeklisine ek zam yapılacağı ileri sürülürken, 3 formül üzerinde duruluyor. Şu zamana kadar ilk 3 aylık enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 12.52 çıktı. Geriye yalnızca 3 veri kaldı. Peki, memura ek zam gelecek mi? Temmuz ayında emekli memeur maaşları ne kadar olacak? İşte konu hakkında detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 9.107, memura 14.106 TL maaş! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Emekli ve memur zammı için belirleyici olacak Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklaması sonrası 3 aylık zam oranı kesinleşti.

MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 9.107, memura 14.106 TL maaş! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

Öte yandan Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi de netleşmiş oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde emekli ve memur maaşları için sosyal refah düzenlemesi üzerinde çalışmalar sürüyor.

MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 9.107, memura 14.106 TL maaş! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELİYOR

Merkez Bankası'nın yeni yayımladığı enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık rakamlar belli oldu.

Buna göre 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 21,43 oldu.

MEMUR EMEKLİYE EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 9.107, memura 14.106 TL maaş! 1 Mayıs 2023 işaret edildi! Polis, öğretmen, hemşire, jandarma...

SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı,
Memur enflasyon farkı hesabı,
Memur ve memur emeklisi zammı,
Emekli ve memur maaşları hesabı,
En düşük emekli ve memur maaşı hesabı,
Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı ve
Ek zamlı zamlı tüm maaş hesapları 6 tabloda netleşti.

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