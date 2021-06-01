Gram altın yatırımcıları dikkatli olmalı! Altın fiyatları son dakika rekora koşmaya başladı! Milyonlar buna kilitledi, düşme ihtimali ise...
Son dakika: Altın alan ve satanlar dikkat! Milyonlar buna kilitledi, düşme ihtimali ise... Uzun vadeli yatırımlarda büyük kar oranı vazgeçen altın, akdikenini güçlerken yatırımcısının ise suratını güldürdü. 800'lü hudutları Mayıs ayının ortalarında aşan altın, Haziran ayına ise yükselerek giriş yapacak. Sene sonunda rekor bir maliyete satışa çıkacağı düşünülen altının aktüel maliyetleri ise afallamışlığa neden oldu. Peki, aktüel altın maliyetleri ne kadar oldu? Gram altın yeni haftada yükselen kanal içindeki hareketini sürdürdü. Hafta içinde ABD'den gelen verilerle dolar kurundaki hızlı yükseliş ve bu süreçte ons altının değer kazanmasıyla gram altın 520 TL seviyelerinin üzerine çıkmayı başardı.
Gram altın geride bıraktığımız haftayı kazançla kapatmayı başardı. Haftaya 1.880 dolar seviyelerinde başlayan altın ons, bir kez daha 1.900 dolar direncini aştı. Gram altın ise tüm zamanların fiyat rekorunu iyileştirmeye yaklaşıyor. Popüler piyasa analisti, altın yatırımcılarının önümüzdeki hafta dikkat etmesi gereken verileri açıkladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 azalışla 520,40 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 843,00 lira, Cumhuriyet altını 3.449,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 520,40 liradan işlem gördü.
Gram Altın Yükselişini Sürdürüyor
Gram altın yeni haftada yükselen kanal içindeki hareketini sürdürdü. Hafta içinde ABD'den gelen verilerle dolar kurundaki hızlı yükseliş ve bu süreçte ons altının değer kazanmasıyla gram altın 520 TL seviyelerinin üzerine çıkmayı başardı. Yeni yılda 390 TL seviyelerine kadar gerileyen kıymetli maden, Kasım 2020'deki rekor seviyelere çok yaklaştı.