Gram altın tozu dumana katacak! Elinde altın olan sakın satmasın dedi! Çıkacağı fiyatı söyledi! Bugün çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ayar altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatlarında meydana gelen ani yükselmeleri açıklayan, İslam Memiş, "Altın fiyatlarında bir pozitif seyir olduğunu takip ediyoruz. Uzun bir süredir baskı altında kalan altın bu baskıyı üzerinden atmış görünüyor. Şimdi ise altın verilen kayıpları geri almaya başladı. Hızlı yükseliş bize bunu gösteriyor. 1.7000 dolar düzeyi yukarıya yönlü kırıldı ve şimdi 1.800 dolar civarını konuşmaya başladık. Teknik olarak bunu görebiliyoruz ve pazarının ilerleyişi de altın fiyatlarının yükselişini işaret ediyor." dedi. Bugün çeyrek, yarım, tam ve 14-18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar?
Gram altın ile ilgili bir değerlendirme yapan İslam Memiş, "Gram altın 1.038 TL civarını aşarken çok zorlandı. Bu civar 4. defa açıldığında yükselişe geçti. Bu hafta gram altında 1.060 TL ile 1.090 TL arasında bir fiyat görebiliriz. Yıl sonuna geldiğimizde ise 1.400 TL civarını aşmayı başarmış bir gram altın ile karşılaşabiliriz.
Elinde altın olan sakın satmasın!
Altın yatırımcılarına kritik bir ikaz yapan İslam Memiş, "Altın fiyatlarında sert yükselişleri takip edeceğiz. Altın yatırımcısı altın yatırımına sahip çıkmalı. Kesinlikle altın fiyatları yükseldi diye altın bozdurulmamalı. Bozduran yenisini yerine daha yüksek fiyatla koyacak.
Altın fiyatları her düştüğünde alım fırsatı ikazsını işte tam da bugünler amacıyla yapıyorduk. Yatırımcı bağlamında en güvenilir liman altındır. Gram altın alıp bekleyen uzun vadeli yatırımcının ben zarar ettiğini hatırlamıyorum. Kısa vadeli altın yatırımından uzak durulmalı. Altın yatırımcısının yüzü daha uzun vakit gülmeye devam eder." şeklinde konuştu.
Gram altın 1.400 TL olabilir!
Gram altın ile ilgili bir değerlendirme yapan İslam Memiş, "Gram altın 1.038 TL civarını aşarken çok zorlandı. Bu civar 4. defa açıldığında yükselişe geçti. Bu hafta gram altında 1.060 TL ile 1.090 TL arasında bir fiyat görebiliriz. Yıl sonuna geldiğimizde ise 1.400 TL civarını aşmayı başarmış bir gram altın ile karşılaşabiliriz.