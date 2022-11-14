Gram altın tozu dumana katacak! Elinde altın olan sakın satmasın dedi! Çıkacağı fiyatı söyledi! Bugün çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ayar altın fiyatları ne kadar?

Gram altın ile ilgili bir değerlendirme yapan İslam Memiş, "Gram altın 1.038 TL civarını aşarken çok zorlandı. Bu civar 4. defa açıldığında yükselişe geçti. Bu hafta gram altında 1.060 TL ile 1.090 TL arasında bir fiyat görebiliriz. Yıl sonuna geldiğimizde ise 1.400 TL civarını aşmayı başarmış bir gram altın ile karşılaşabiliriz.