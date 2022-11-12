Devlet ihtiyaç sahibi ailelere yardım! 14 farklı destek veriliyor... Kimler nasıl faydalanabiliyor?

2.5 MİLYON HANEYE DESTEK

Türkiye'deki her 10 aileden birini kapsayan Türkiye Aile Destek Programı'nın bütçesi 40 milyar TL'ye çıkarıldı. Başvuruların e-Devlet ve SYDV aracılığıyla her zaman yapılabildiği yardımla ailelere aylık 850 ile 1250 lira destek veriliyor. Program kapsamında hak sahibi olan 2.5 milyon haneye toplam 3.2 milyar TL yatırıldı.