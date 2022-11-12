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Devlet ihtiyaç sahibi ailelere yardım! 14 farklı destek veriliyor... Kimler nasıl faydalanabiliyor?

Devlet, son 20 yılda uyguladığı sosyal yardım reçeteleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 545 milyar lira sosyal yardım ulaştırdı. Kış dönemi öncesinde vatandaşlara yapılacak nakdi yardım 7 milyar TL'yi bulacak. Peki yardımlar nasıl veriliyor? Kimler faydalanabiliyor? İşte deteklerin ayrıntıları...

12.11.2022 23:13 - Son Güncelleme: 12.11.2022 23:14
Devlet ihtiyaç sahibi ailelere yardım! 14 farklı destek veriliyor... Kimler nasıl faydalanabiliyor?

Türkiye'de son 20 yılda uygulanan sosyal yardım reçeteleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 545 milyar lira sosyal yardım yapıldı.

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Devlet ihtiyaç sahibi ailelere yardım! 14 farklı destek veriliyor... Kimler nasıl faydalanabiliyor?

Desteklerin merkezi bütçe içerisindeki payı tam 5 kat artırıldı.

Devlet ihtiyaç sahibi ailelere yardım! 14 farklı destek veriliyor... Kimler nasıl faydalanabiliyor?

2002'de yüzde 1.19 olan oran, 2020'ye gelindiğinde yüzde 6.11'e yükseldi. Kış dönemi öncesinde vatandaşlara yapılacak nakdi yardım 7 milyar TL'yi bulacak. Devlet, ailelere 14 ayrı destek paketi yardım ulaştırıyor.

Devlet ihtiyaç sahibi ailelere yardım! 14 farklı destek veriliyor... Kimler nasıl faydalanabiliyor?

YARDIMLARDAN KİMLER NASIL FAYDALANABİLİYOR?

Sabah'ta yer alan habere göre devletin sağladığı desteklerin hangi durumlarda ve kimlere verildiğine ilişkin ayrıntılar şu şekilde;

Devlet ihtiyaç sahibi ailelere yardım! 14 farklı destek veriliyor... Kimler nasıl faydalanabiliyor?

2.5 MİLYON HANEYE DESTEK

Türkiye'deki her 10 aileden birini kapsayan Türkiye Aile Destek Programı'nın bütçesi 40 milyar TL'ye çıkarıldı. Başvuruların e-Devlet ve SYDV aracılığıyla her zaman yapılabildiği yardımla ailelere aylık 850 ile 1250 lira destek veriliyor. Program kapsamında hak sahibi olan 2.5 milyon haneye toplam 3.2 milyar TL yatırıldı.

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