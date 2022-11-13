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Haberler Ekonomi Emekliye 1.971 TL'ye varan artış! Ocak’ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle geliyor

Emekliye 1.971 TL'ye varan artış! Ocak’ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle geliyor

Milyonlarca memur ve emekliye Ocak'ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarında bin 749 ile bin 971 artış getirecek. Kazanım Ocak'taki yeni katsayıyla daha büyüyecek.

Çığıl Ön Yener
13.11.2022 06:57 - Son Güncelleme: 13.11.2022 06:57
Emekliye 1.971 TL’ye varan artış! Ocak’ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle geliyor

Milyonlarca memur ve emekli hem maaşların artacağı hem de yeni ek göstergelerin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor.

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Emekliye 1.971 TL’ye varan artış! Ocak’ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle geliyor

Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da yeni ek göstergelerle gelecek.

Emekliye 1.971 TL’ye varan artış! Ocak’ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle geliyor

Yeni ek göstergeler memurların maaşlarında artış getirse de en büyük etkiyi emekli aylıklarında gösterecek.

Emekliye 1.971 TL’ye varan artış! Ocak’ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle geliyor

TEMMUZ'DA KAZANIM ARTTI
Düzenleme yasalaştığında, 30 yıllık hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkmasıyla bin 234 ile bin 391 lira arasında bir artış olacağı duyurulmuştu.

Emekliye 1.971 TL’ye varan artış! Ocak’ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle geliyor

Ancak Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla kazanım büyüdü.

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