Emekliye 1.971 TL'ye varan artış! Ocak’ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle geliyor
Milyonlarca memur ve emekliye Ocak'ta yüzde 8 zam+enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da ek göstergeyle gelecek. 3600 ek gösterge 30 yıllık hizmeti olanların emekli aylıklarında bin 749 ile bin 971 artış getirecek. Kazanım Ocak'taki yeni katsayıyla daha büyüyecek.
13.11.2022 06:57 - Son Güncelleme: 13.11.2022 06:57
Milyonlarca memur ve emekli hem maaşların artacağı hem de yeni ek göstergelerin yürürlüğe gireceği Ocak ayını heyecanla bekliyor.
Ocak'ta memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, bir artış da yeni ek göstergelerle gelecek.