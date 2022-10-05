Gram altın kafayı yedirtecek! Altının patlama yapacağı tarih verildi, hemen öğrenin para kaybetmeyin! 1400 TL...
İslam Memiş beklenen açıklamayı duyurdu. İslam Memiş tarafından yapılan açıklamaların ardından birçok yatırımcı bankalara akın etmeye başladı. Kişiler altın yatırımlarını artırarak İslam Memiş tarafından açıklanan tarihe kadar bekleme kararı aldı. İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalarla beraber altının yıl sonuna doğru 1400 TL bandına geleceğini dile getirdi.
İslam Memiş tarafından yapılan açıklamaların ardından kişiler altın yatırımlarını artırma kararı aldı. İslam Memiş zorlu ekonomik süreçlerden geçen Türk ekonomisinde ciddi global düşüşlerin yaşandığını dile getirdi. İslam Memiş ABD FED faiz bankası tarafından yapılan açıklamalara da dikkat çekerek 1400 TL tutarında bir yükseliş trendinin gelişeceğini dile getirdi. İslam Memiş'in bu açıklamasının ardından gözler her gün altının fiyatında!
2023 Yılında Artışlar Yaşanacak!
2023 yılının son yıllarına doğru ise altın fiyatlarının seçimlerden sonra yaklaşık olarak 2000 TL bandına kadar dayanmasını beklediğini dile getirdi.
Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş trendinin yaşanmasında Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan global çaplı sert gelişmelerde etkili oluyor.