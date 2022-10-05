Gram altın kafayı yedirtecek! Altının patlama yapacağı tarih verildi, hemen öğrenin para kaybetmeyin! 1400 TL...

İslam Memiş tarafından yapılan açıklamaların ardından kişiler altın yatırımlarını artırma kararı aldı. İslam Memiş zorlu ekonomik süreçlerden geçen Türk ekonomisinde ciddi global düşüşlerin yaşandığını dile getirdi. İslam Memiş ABD FED faiz bankası tarafından yapılan açıklamalara da dikkat çekerek 1400 TL tutarında bir yükseliş trendinin gelişeceğini dile getirdi. İslam Memiş'in bu açıklamasının ardından gözler her gün altının fiyatında!