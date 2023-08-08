2023 yılının başından itibaren altın fiyatları, Amerika Merkez Bankası FED tarafından açıklanan parasal sıkılaşma politikaları nedeniyle dalgalı bir seyir izlemişti. FED'in faiz artırımı döngüsüyle yükselen enflasyon, altın fiyatlarını baskı altında tutarken, 1 gram altın fiyatı 1.720 TL seviyesine ulaşarak büyük bir yükseliş yaşamıştı. Ancak son dönemde FED'in parasal sıkılaşmayı sonlandıracağı yönündeki açıklamalarla birlikte altın fiyatları geri çekilerek 1.690 TL bandında tutunma çabası içinde bulunuyor.
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş'e göre, ons altın dar bant aralığında kalmaya devam ediyor ve merkez bankalarının bu süreci kontrollü bir şekilde yürüttüğü belirtiliyor. 2024 yılında da geçmişte yaşanan geçici enflasyonların tekrarlanmayacağı öngörüsüyle birlikte hızlı bir şekilde yükselen bir enflasyon beklentisi bulunuyor. Bu nedenle merkez bankalarının piyasaları manipüle etmeye, baskılamaya ve altın fiyatlarının önünü kapatmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
İslam Memiş'in öngörüsüne göre, 2023 yılının son çeyreğinde ağustos ayıyla birlikte ons altın tarafında 2000 dolar seviyesinin üzerinde ataklar yaşanması bekleniyor. Bu durum, altına yatırım yapmak isteyenler için dikkate alınması gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.
Uzman Memiş, altın fiyatlarında 2023 yılı sonu için gram altının 1.900 - 2.000 TL aralığında olabileceğini belirtirken, 2024 yılında ise gram altın fiyatının 2.000 - 2.200 TL aralığında seyredebileceğini ifade ediyor.