1999-2000-2005-2008 arası sigorta girişliler listede! O kişilere erken emeklilik jesti! 50-51-52-53-54-55 yaşla....

Günümüzde, milyonlarca insan emeklilik yaşını daha erkene çekme yolunu araştırıyor. Hem kadınlar hem de erkekler için, emeklilik sürecini hızlandırmak ve emeklilik yıllarını daha dolu dolu yaşamak isteyenler için birçok farklı alternatif yol bulunuyor. Bu alternatifler arasında erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi gibi unsurlar önemli avantajlar sunmaktadır. Erkekler için askerlik süresi, emeklilik planlaması yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. Askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlayabilir.