Günümüzde, milyonlarca insan emeklilik yaşını daha erkene çekme yolunu araştırıyor. Hem kadınlar hem de erkekler için, emeklilik sürecini hızlandırmak ve emeklilik yıllarını daha dolu dolu yaşamak isteyenler için birçok farklı alternatif yol bulunuyor. Bu alternatifler arasında erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi gibi unsurlar önemli avantajlar sunmaktadır. Erkekler için askerlik süresi, emeklilik planlaması yaparken göz önünde bulundurulması gereken bir faktördür. Askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlayabilir.
Erken emeklilik yollarını arayan vatandaşlar çocuk, askerlik, 10 yıl prim gibi avantajların detaylarını araştırıyor.
10 YIL PRİM
Kısmi emeklilik olarak da bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler daha fazla çalışmadan emekli olabilir. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlar. Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerlidir. Sonrası için prim ve yıl şartları yükselmektedir.
ASKERLİK
Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim kazanma süresi açısından önemli bir avantaj sağlar. Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini geriye çekebilir. Bu şekilde en az 1 yıl önce emekli olmak mümkündür.