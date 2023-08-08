Altın piyasasında önemli bir rol oynayan ons altın, uluslararası ekonomik gelişmeler ve küresel belirsizliklerden oldukça etkilenmektedir. Altın, uzun süredir rekor serisine imza atarken, ABD tarafından gelen veriler dolardaki fiyatlamayı etkiledi ve dolar diğer para birimleri karşısında güçlü duruşunu koruyarak diğer yatırım araçlarının düşüşe geçmesine neden oldu. Bu hareketli piyasalarda altın ve döviz uzmanları da çeşitli yorumlarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için dikkat çekici bir uyarıda bulundu ve 'son fırsat' olarak nitelendirdi. Bu uyarı, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin geçici olabileceği ve yatırımcılar için uygun bir alım zamanı olduğu anlamına gelmektedir.
İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in enflasyon açıklamasına vurgu yaparak, Şimşek'in 2024'ün ilk yarısına kadar yükselişi işaret ettiğini belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon sunumunda da benzer beklentilerin dile getirildiğine dikkat çekti. Bu durum, piyasalarda önemli bir etkiye neden oldu ve altın, gümüş gibi değerli metaller ile dolar karşısındaki enstrümanlarda toparlanma görüldü.
Piyasalar, son günlerde ABD'den gelen haberler ve yurtiçi gündemin etkisi altında hareketli bir süreç yaşadı. Altın, dolar ve borsa gibi yatırım araçları üzerindeki etkiler devam ediyor. Altın, yatırımcıların gözdesi olarak başlayan bir rekor serisinin ardından düşüşe geçti. ABD'den gelen veriler, doların diğer para birimlerine karşı güçlü duruşu ve diğer yatırım araçlarını etkileyerek bu düşüşe katkıda bulundu.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasaları değerlendirerek çarpıcı bir yorumda bulundu. Memiş, altın için "son fırsat" uyarısı yaparken, eylül ayı için ise "yeni enstrüman" tahmini yaptı.