Gram altın 2 bin TL'yi görecek mi? Kuyumcular altın fiyatlarının ne kadar olacağını açıkladı!

Altın piyasasında önemli bir rol oynayan ons altın, uluslararası ekonomik gelişmeler ve küresel belirsizliklerden oldukça etkilenmektedir. Altın, uzun süredir rekor serisine imza atarken, ABD tarafından gelen veriler dolardaki fiyatlamayı etkiledi ve dolar diğer para birimleri karşısında güçlü duruşunu koruyarak diğer yatırım araçlarının düşüşe geçmesine neden oldu. Bu hareketli piyasalarda altın ve döviz uzmanları da çeşitli yorumlarda bulundu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için dikkat çekici bir uyarıda bulundu ve 'son fırsat' olarak nitelendirdi. Bu uyarı, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin geçici olabileceği ve yatırımcılar için uygun bir alım zamanı olduğu anlamına gelmektedir.