Gözler oradaydı! Süper emeklilik geldi! İHYA olacaksınız! Tekrar hatırlatıldı! Herkes anında emekli olacak
Erken emeklilik için borçlanma yoluna gidecek vatandaşlar yeni yıldan itibaren yüksek prim borçlanmasıyla karşılaşacaklar! 10 günden az bir süre kaldığını hatırlatan yetkililer SGK askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları ile emekli olmak isteyenlerin en geç 31 Aralık tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini hatırlattı. İşte SGK prim borçlanma oranları.
21.12.2021 15:52
- Son Güncelleme: 21.12.2021 15:54
SGK Borçlanma Oranları Yükseldi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kadın ve erkek sigortalıların belirli nedenlere bağlı olarak primlerine işlemeyen süreleri için borçlanma uygulamasına giderek emekliliğin öne çekilmesini sağlıyor.
Asgari ücret rakamları baz alınarak yapılan hesaplamalarda ise 2022 yılı için asgari ücrete rekor zam gelmesi borçlanma oranlarının da artmasına neden oldu.
Yeni yıldan itibaren vatandaşlar daha yüksek fark ödeyerek borçlanabilecek. 31 Aralık 2021 tarihinden önce emekliliğini öne çekmek için borçlanma yoluna gidecek vatandaşlar ise güncel asgari ücret oranından yapılan düşük hesaplama ile borçlanabilecek.