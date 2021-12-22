Sigorta primleri çalışanlara iade ediliyor! Başvuranlar SGK’dan toplu ödeme alıyor! Birçoğu Bilmiyor tek kalemde ödüyor

Sigortalının kendisi bizzat başvurusunu yaparak SGK prim iadesinden yararlanabileceği gibi kişinin vefatı sonrasında yasal mirasçıları tarafından da bu hak talep edilebilmektedir.

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