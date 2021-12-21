Carrefoursa indirimlerinde sofralarınızı lezzetlendirecek ürünler! Teknolojik fırsatlar da ön plana çıkıyor! Son 2 gün…
En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan Carrefoursa şubelerine gidecek olan vatandaşlar güncel indirimlerin neler olduğunu merak ederek araştırıyor. Carrefoursa indirimlerinde sofralarınızı lezzetlendirecek ürünler dikkat çekiyor. Kahvaltılıklardan atıştırmalıklara, içeceklerden şarküteri ürünlerine bütçenize uygun seçenekler sizleri bekliyor. Kış aylarında sıcacık tutacak giyim ürünleri, küçük ev aletleri gibi ürünlerin yanı sıra teknolojik fırsatlar da ön plana çıkıyor. Carrefoursa kataloğunda yer alan indirimleri kaçırmamak için acele edin, son 2 gün kaldı. İşte güncel katalog!
21.12.2021 16:50
- Son Güncelleme: 21.12.2021 16:55
17 Aralık'ta başlayan Carrefoursa indirimleri 23 Aralık tarihinde sona erecek ve gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Yılbaşı sofralarının yanı sıra diğer zamanlarda da ağzınızı tatlandıracak gıda ürünleri fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Her eve lazım deterjan ürünlerinin yanı sıra beyaz eşyadan televizyona, küçük ev aletlerinden kitaplara, kişisel bakım ürünlerinden mutfak eşyalarına Carrefoursa şubelerinde bütçeye uygun seçenekler yer alıyor. İşte güncel katalog!