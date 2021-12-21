Carrefoursa indirimlerinde sofralarınızı lezzetlendirecek ürünler! Teknolojik fırsatlar da ön plana çıkıyor! Son 2 gün…

17 Aralık'ta başlayan Carrefoursa indirimleri 23 Aralık tarihinde sona erecek ve gitmeden önce alacaklarını belirlemek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. Yılbaşı sofralarının yanı sıra diğer zamanlarda da ağzınızı tatlandıracak gıda ürünleri fırsatlarıyla sizleri bekliyor. Her eve lazım deterjan ürünlerinin yanı sıra beyaz eşyadan televizyona, küçük ev aletlerinden kitaplara, kişisel bakım ürünlerinden mutfak eşyalarına Carrefoursa şubelerinde bütçeye uygun seçenekler yer alıyor. İşte güncel katalog!