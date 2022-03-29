Gözler oradaydı! Son dakika bayram ikramiyesi zammı! İlk tarih ve rakam geldi! 2022 emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak?
13 milyondan çok emeklinin gözü kulağı 2022 senesinde ödenecek emekli bayram ikramiyelerinde! Emekli bayram ikramiyelerinin geçen sene 100 TL artırılmasının sonrasında bu sene ne kadar artış uygulanacağı merak ediliyor. 2022 senesinin ilk emekli bayram ikramiyesi ödemelerine yalnızca birkaç hafta kala kişilerin ise zam beklentisi iyice artmış halda. Yeni sene amacıyla tespit edilen asgari ücret zam oranları ve enflasyon civarlarına göre artırılması beklenilen bayram ikramiyelerinde seçenek formüller de öne çıkıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesinde son durum ne? İşte 2022 emekli Ramazan bayramı ikramiyeleri ve ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili yepyeni gelişmeler gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk ödemelerin yapılmasına sadece haftalar kala vatandaşlar ise zam beklentisi iyice artırmış durumda. Özellikle son dönemde birçok ürünün fiyatının artması ve gelen yeni zamlar nedeniyle vatandaşlar emekli ikramiyelerinden de makul oranda artış yapılmasını talep ediyor.
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatırılacak?
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara geçmesi için geri sayım başladı. 2 Mayıs'ta kutlanacak Ramazan Bayramı için 2022 yılında bu tarihten önce ödeme yapılması hedefleniyor.
Kulislerde ise konuşulan dört farklı formül dikkat çekiyor. Bu formüllere göre yapılacak zam oranları arasında en yüksek oran 2.126,70 TL ile iki bayramdan toplam asgari ücret oranında ödeme yapılması oldu.