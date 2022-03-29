İtalya ve Amerika'yı geride bıraktık! Türkiye turizmde dünya dördüncüsü

2021 yılında yaklaşık 1 milyar turistin, belirli aralıklarla süren pandemi kısıtlamalarından dolayı seyahat edemediğini kaydeden Yavuz, "Pandemiden en ağır darbeyi Uzak Doğu ve Asya ülkeleri aldı. Avrupa geçtiğimiz yıl normalleşmeye ve eski günlere dönme yoluna girdi. Karayipler ve Doğu Akdeniz ülkeleri 2019'a göre en az kayıp yaşayan destinasyonlar oldu." diye konuştu.