İtalya ve Amerika'yı geride bıraktık! Türkiye turizmde dünya dördüncüsü
WHO (Dünya Turizm Örgütünun) açıkladığı resmi verilere göre, 2021'de dünyadaki turizm hareketliliğine 421 milyon kişinin katıldığı, Türkiye'nin 29,9 milyon turist sayısı ile dünya dördüncüsü olduğu öğrenildi. İşte rakamlarla Türkiye'nin turizm başarısı...
29.03.2022 12:15 - Son Güncelleme: 29.03.2022 12:16
40 milyon kişi ile 2021'de dünyanın en çok turistini ağırlayan Fransa'nın resmi bildirimde bulunmadığı Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) resmi verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, geçen yıl 421 milyon kişinin turistik seyahat yaptığını söyledi.
2021 yılında yaklaşık 1 milyar turistin, belirli aralıklarla süren pandemi kısıtlamalarından dolayı seyahat edemediğini kaydeden Yavuz, "Pandemiden en ağır darbeyi Uzak Doğu ve Asya ülkeleri aldı. Avrupa geçtiğimiz yıl normalleşmeye ve eski günlere dönme yoluna girdi. Karayipler ve Doğu Akdeniz ülkeleri 2019'a göre en az kayıp yaşayan destinasyonlar oldu." diye konuştu.