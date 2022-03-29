1.460 günle erken emekli olabilirsiniz! 47-48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik kapınızda! 10 yıl detayına dikkat! Bu şartlara uyan kişiler...

Emeklilik vaktiniz 1.460 gün kısalabilir. 48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik müjdesi geldi. Bu şartlara uyanlar anında emekli olabiliyor. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa erişme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor.