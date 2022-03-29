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Haberler Ekonomi 1.460 günle erken emekli olabilirsiniz! 47-48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik kapınızda! 10 yıl detayına dikkat! Bu şartlara uyan kişiler...

1.460 günle erken emekli olabilirsiniz! 47-48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik kapınızda! 10 yıl detayına dikkat! Bu şartlara uyan kişiler...

Ülkemizdeki milyonlarca çalışan emekli olacağı tarihi ve emekli olduğunda alacağı SGK'nın sitesinde dönem dönem hesaplıyor. Ayrıca emekli olmak isteyenler bu sürecin hangi durumlarda kısalacağını da merak etmektedir. Ancak bazı durumlarda emeklilik yaşını geri çekmek mümkün kılınabiliyor. İlk olarak askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik için hangi şartlar bulunuyor? İşte merak edilenler!

29.03.2022 12:41 - Son Güncelleme: 29.03.2022 12:41
1.460 günle erken emekli olabilirsiniz! 47-48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik kapınızda! 10 yıl detayına dikkat! Bu şartlara uyan kişiler...

Emeklilik vaktiniz 1.460 gün kısalabilir. 48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik müjdesi geldi. Bu şartlara uyanlar anında emekli olabiliyor. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa erişme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor.

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1.460 günle erken emekli olabilirsiniz! 47-48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik kapınızda! 10 yıl detayına dikkat! Bu şartlara uyan kişiler...

Kamuda ve özel sektörde 45 iş kolunda çalışanların erken emeklilik imkanı var.

1.460 günle erken emekli olabilirsiniz! 47-48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik kapınızda! 10 yıl detayına dikkat! Bu şartlara uyan kişiler...

Emeklilik yaşını düşüren, prim avantajı sağlayan bu avantajın kapsamının genişletilmesi de gündemde...

1.460 günle erken emekli olabilirsiniz! 47-48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik kapınızda! 10 yıl detayına dikkat! Bu şartlara uyan kişiler...

Ülkemizde bazı meslekler için erken emeklilik imkanı bulunuyor.

1.460 günle erken emekli olabilirsiniz! 47-48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik kapınızda! 10 yıl detayına dikkat! Bu şartlara uyan kişiler...

'Yıpranma' ya da bir başka deyişle 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye tanımlanan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.

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