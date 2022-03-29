1.460 günle erken emekli olabilirsiniz! 47-48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik kapınızda! 10 yıl detayına dikkat! Bu şartlara uyan kişiler...
Ülkemizdeki milyonlarca çalışan emekli olacağı tarihi ve emekli olduğunda alacağı SGK'nın sitesinde dönem dönem hesaplıyor. Ayrıca emekli olmak isteyenler bu sürecin hangi durumlarda kısalacağını da merak etmektedir. Ancak bazı durumlarda emeklilik yaşını geri çekmek mümkün kılınabiliyor. İlk olarak askerliğin emeklilik yaşını geri çekebilmesi için, sigortadan önce yerine getirilmiş olması gerekiyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? Erken emeklilik için hangi şartlar bulunuyor? İşte merak edilenler!
29.03.2022 12:41 - Son Güncelleme: 29.03.2022 12:41
Emeklilik vaktiniz 1.460 gün kısalabilir. 48-49-50 yaşınız dolduğu an emeklilik müjdesi geldi. Bu şartlara uyanlar anında emekli olabiliyor. İşçilerin emekli olabilmeleri için belli bir süre sigortalı olma, belli bir yaşa erişme ve prim günü ödeme şartları aranıyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gidilerek emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra vatandaşlar emekli olabiliyor.