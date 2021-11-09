Gözler oradaydı! SGK'dan bu yazıyı mutlaka alın! 5400 günle 5 yıl erken emekli olma müjdesi geldi!

Türkiye'de her çalışanın hayali bir gün emekli olmak bulunduğu biliniyor. Emekli olmak isteyen lakin yaşa takılanlar 'erken emeklilik yasası' beklentilerine devam ediyor. Fakat yaşa takılmadan erken emekli olmak mümkün. Bundan ötürü da erken emekli olmak en çok tetkik oluşturulan konular arasında yer alıyor. SGK sisteminde birtakım özel hallerde çalışanların erken emekli olabilmelerine olanak tanınıyor. Bunlardan birisi de çalışma hayatından ötürü erken yaşlanma durumunun gerçekleşmesidir.