Ve artık netleşti! Karşılıksız 1.750 TL veriliyor! Tüm emekliler alıyor! SGK-SSK ve Bağkur'lu fark etmez!

Ve sonunda netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu fark etmez! Karşılıksız 1.750 TL anında hesaba geçiyor. Bankalar emekli vatandaşlar sebebiyle resmen yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi gerçekleştirmek isteyen bankalar, çoğu üstünlüğü emekli vatandaşların tüketimine sunuyor. Bu anlamda bankaların emekli müşteri yarışı, promosyonu 2 bin liraya kadar yükseltti. Emekli yakınını getirene de 250 lira ödeyen var... Promosyon alabilmek amacıyla 3 senelik sözleşmenin dolmasını beklemeye lüzum yok. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabiliyor.