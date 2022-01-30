Gözler oradaydı! Ortaya çıktı! EYT'de son formül açıklandı! EYT'li olup primi tamamlamış o yaş üzeri herkese müjdeli haber
Kamuoyu gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak tanınan EYT'liler yeni detayları merak etmeye başladı. Emekli maaşlarına oluşturulan son düzenlemeler ve maaş zam oranlarının netleşmesinin sonrasında sıra EYT konusu ile ilgili çözüm arayışlarının ne yönde olacağına geldi. Prim gün miktarını doldurmasına karşın emeklilik amacıyla yaş şartını bekleyen çok sayıda mağdurun yaşadığı problem ne vakit çözülecek merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise EYT konusu ile ilgili kritik ipuçlarını paylaştı. İşte EYT'de son durum.
EYT konusu ile ilgili yapılacak çalışmalar bir yandan merak edilirken, başka yandan çoğu yeni tartışmada bu hususta gündeme gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran yeni açıklamalar sonrasında, emeklilik yaşının aşağı çekilmesine yönelik tartışmalar da gündemde ilk sırada yerini almaya başladı. Özellikle yıpranma payına yönelik tartışmalar ilgi odağı olmaya devam ediyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT'nin maliyetlerinin hesaplanmaya başladığına dair haberlerin gündeme gelmesinin ardından, EYT'de maaş kesintili yeni bir formülün de masaya yatırılabileceği dikkat çekmişti.
Kısmı Emeklilik ile 50 Yaşında Emeklilik Mümkün!
EYT meselesinin çözümünde gündemi en çok meşgul eden detaylardan biri olan kısmı emeklilik, 3600 prim gününü tamamlayan kadınlar için 50 yaşında emeklilik hakkının elde edilmesine yönelik dikkat çekiyor.