Maaşına ek ödeme arayana müjde! Emekliye maaş artı 2.750 TL'ye varan ödemeler başladı! Yüzleri güldürecek duyurular yapılıyor!

2022 Emekli Promosyonları Ne Zaman Verilecek?

2022 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekli maaşa ek destek almak için bankaların promosyonlarını araştırmaya başladı. Emekli maaşını promosyon veren bankalara taşımalarının ardından başvuru sonrasında kısa bir süre içinde maaş ek nakit desteği ödemeleri yapılmaktadır. Yeni maaş alacaklar ise ilk maaş ödemesini takip eden günlerde ödemelerini alabilecek. Bankalar ise emeklilerin en yüksek promosyon oranlarından yararlanmasını sağlamaya devam ediyor.