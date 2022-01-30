Maaşına ek ödeme arayana müjde! Emekliye maaş artı 2.750 TL'ye varan ödemeler başladı! Yüzleri güldürecek duyurular yapılıyor!
Toplamda 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylıklarında ortaya çıkan fark miktarı, PTT veya maaşlarını aldıkları bankalar üzerinden 27 Ocak tarihinde hesaplara geçirildi. 2022 yılı için emekli maaşlarında yapılan yeni düzenlemeler ve ek zam ödemeleri tamamlandı. Emekli maaş farkı ödemelerinin tamamlanması ve yeni oranların da netleşmesinin ardından maaşına ek başka hangi destekleri alabileceklerini araştıran birçok kişi bankaların emekli promosyonlarına yöneldi. İşte emekli maaşına en yüksek nakit promosyon veren bankalar...
2022 Emekli Promosyonları Ne Zaman Verilecek?
2022 yılında emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının belli olmasının ardından milyonlarca emekli maaşa ek destek almak için bankaların promosyonlarını araştırmaya başladı. Emekli maaşını promosyon veren bankalara taşımalarının ardından başvuru sonrasında kısa bir süre içinde maaş ek nakit desteği ödemeleri yapılmaktadır. Yeni maaş alacaklar ise ilk maaş ödemesini takip eden günlerde ödemelerini alabilecek. Bankalar ise emeklilerin en yüksek promosyon oranlarından yararlanmasını sağlamaya devam ediyor.
Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu
Türkiye İş Bankası emekli promosyon oranları ile önde gelen bankalar arasında öne çıkmayı başarıyor.
2.000 TL nakit desteği sağlayan İş Bankası, 3 yıllığına emekli maaşını taşımayı taahhüt edenlerin hesaplarına ilgili ödemeyi gerçekleştirmektedir.
1.500 TL'den düşük emekli maaşları için 1.750 TL, 1.500-2.500 TL arasında 1.875 TL ve 2.500 TL ve üzeri için 2.000 TL nakit promosyon verilmektedir.