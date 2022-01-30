Herkesin evi olacak! Garanti, Halkbank, ICBC, Akbank, İNG Bank'tan 120 ay vadeli konut kredilerinde akıllara durgunluk veren oran!

Bankacılık sektöründe kredi hacminin geçen haftaya nazaran azalmasına rağmen konut kredilerinde avantajlar devam ediyor. TCMB faiz indirimleriyle %14'e kadar gerileyen politika faizlerinin ardından düşmesi beklenirken ortalama yüzde 2'nin üzerine çıkan konut kredisi faiz oranları, uygun finansmanlar ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. ING Bank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank ise en avantajlı geri ödeme seçenekleri ve uygun faiz oranları ile vatandaşları 2022 yılında ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Peki konut kredisi faiz oranları düşecek mi? İşte konut kredilerinde son durum.