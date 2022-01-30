Herkesin evi olacak! Garanti, Halkbank, ICBC, Akbank, İNG Bank'tan 120 ay vadeli konut kredilerinde akıllara durgunluk veren oran!
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BBDK) haftalık bülteni açıkladı. Buna göre bankacılık sektöründe tüketici kredisi tutarında ciddi bir düşüş görülüyor. Toplamı 774,3 milyar lira seviyesine geriledi.
Bankacılık sektöründe kredi hacminin geçen haftaya nazaran azalmasına rağmen konut kredilerinde avantajlar devam ediyor. TCMB faiz indirimleriyle %14'e kadar gerileyen politika faizlerinin ardından düşmesi beklenirken ortalama yüzde 2'nin üzerine çıkan konut kredisi faiz oranları, uygun finansmanlar ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşları hayal kırıklığına uğrattı. ING Bank, Yapı Kredi Bankası ve Akbank ise en avantajlı geri ödeme seçenekleri ve uygun faiz oranları ile vatandaşları 2022 yılında ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Peki konut kredisi faiz oranları düşecek mi? İşte konut kredilerinde son durum.
En Uygun Konut Kredisi Faiz Oranları
Bankaların konut kredisi faiz oranları değişmeye devam ediyor. Kamu bankaları tarafından geçtiğimiz 2021 yılının son aylarından itibaren %1,20 oranı ile sunulan konut kredisi faiz oranları, özel bankalar tarafından yüzde 2 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ise konut kredisi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği merak konusu.
- Türkiye İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %2,15
- Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %2,02
- Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %2,05
- ING Bank Konut Kredisi Faiz Oranı: %2,19
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