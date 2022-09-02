Gözler oradaydı! EYT olmadan 50 yaşında emeklilik müjdesi! Püf noktası açıklandı

Böylelikle vatandaşlar erken emekli olarak daha refah bir yaşama kavuşacaklar. Erken yaşta emekli olabilmek bağlamında yapılan mevzuat detayları ve çalışan vatandaşların hangi şartlarda emekli olacaklarına dair püf noktaları sayfamızda yer alıyor.