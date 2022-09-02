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Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! EYT olmadan 50 yaşında emeklilik müjdesi! Püf noktası açıklandı

Gözler oradaydı! EYT olmadan 50 yaşında emeklilik müjdesi! Püf noktası açıklandı

Erkeklerde ve kadınlarda emeklilik yaşı hesaplama; 2022 senesi itibariyle SGK emeklilik yönetmenliğinde EYT'siz 52 ve 50 yaşında vatandaşların emekli olması mümkün. SGK'nın talep etmiş bulunduğu emeklilik yaşı hesaplamasında esas kriterlerin sağlanmasıyla emeklilik yaşının 52 ile 50 yaşları arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

takvim.com.tr
02.09.2022 16:09 - Son Güncelleme: 02.09.2022 16:09
Gözler oradaydı! EYT olmadan 50 yaşında emeklilik müjdesi! Püf noktası açıklandı

Böylelikle vatandaşlar erken emekli olarak daha refah bir yaşama kavuşacaklar. Erken yaşta emekli olabilmek bağlamında yapılan mevzuat detayları ve çalışan vatandaşların hangi şartlarda emekli olacaklarına dair püf noktaları sayfamızda yer alıyor.

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Gözler oradaydı! EYT olmadan 50 yaşında emeklilik müjdesi! Püf noktası açıklandı

SGK 2022 Emeklilik Yönetmenliği 50 Yaşında Erken Emekli Olmak!

SGK yapmış bulunduğu açıklamayla 50 yaşına gelen ve belirli koşulları gerçekleştiren fertlerin erken emeklilikten yararlanabileceğini açıkladı.

Gözler oradaydı! EYT olmadan 50 yaşında emeklilik müjdesi! Püf noktası açıklandı

Emekli olmak bağlamında gün sayan bir vatandaş SGK eksperine göndermiş bulunduğu soruda'' Ben 15 Aralık 1968 senesinde doğdum.

Gözler oradaydı! EYT olmadan 50 yaşında emeklilik müjdesi! Püf noktası açıklandı

İlk SSK girişim tam olarak 10 Ekim 1992 senesinde gerçekleşti. Hem de 4759 gün prim ödemem de bulunuyor.'' Vatandaş sorusunda ne vakit ve kaç yaşında emekli olma ihtimalini SGK eksperine yöneltti.

Gözler oradaydı! EYT olmadan 50 yaşında emeklilik müjdesi! Püf noktası açıklandı

SGK uzmanı yaptığı bildirimde prim ödemesinin 5525 güne ulaşmasıyla birlikte ve yaş kriterine tamamlamasıyla birlikte vatandaşın 52 yaşında emekli olma ihtimalini yazısında kaydetti.

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