Gözler oradaydı! EYT olmadan 50 yaşında emeklilik müjdesi! Püf noktası açıklandı
Erkeklerde ve kadınlarda emeklilik yaşı hesaplama; 2022 senesi itibariyle SGK emeklilik yönetmenliğinde EYT'siz 52 ve 50 yaşında vatandaşların emekli olması mümkün. SGK'nın talep etmiş bulunduğu emeklilik yaşı hesaplamasında esas kriterlerin sağlanmasıyla emeklilik yaşının 52 ile 50 yaşları arasında gerçekleştirileceği açıklandı.
02.09.2022 16:09 - Son Güncelleme: 02.09.2022 16:09
SGK 2022 Emeklilik Yönetmenliği 50 Yaşında Erken Emekli Olmak!
SGK yapmış bulunduğu açıklamayla 50 yaşına gelen ve belirli koşulları gerçekleştiren fertlerin erken emeklilikten yararlanabileceğini açıkladı.
Emekli olmak bağlamında gün sayan bir vatandaş SGK eksperine göndermiş bulunduğu soruda'' Ben 15 Aralık 1968 senesinde doğdum.
İlk SSK girişim tam olarak 10 Ekim 1992 senesinde gerçekleşti. Hem de 4759 gün prim ödemem de bulunuyor.'' Vatandaş sorusunda ne vakit ve kaç yaşında emekli olma ihtimalini SGK eksperine yöneltti.
SGK uzmanı yaptığı bildirimde prim ödemesinin 5525 güne ulaşmasıyla birlikte ve yaş kriterine tamamlamasıyla birlikte vatandaşın 52 yaşında emekli olma ihtimalini yazısında kaydetti.