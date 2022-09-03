EYT müjdesinden önce 44-45-46-52 yaşında erken emeklilik! SSK, Bağkur, 4C'li + 1996-1997-1999-2000-2008 sigorta girişi...
Çalışma hayatının son yıllarına yaklaşan vatandaşlar maaşları kadar, ne zaman emekli olacağını da merak ediyor. Erken emeklilik için çeşitli yollar aranırken haberimizde erken emeklilikle ilgili çeşitli formüllere yer verdik. Bilindiği üzere, SGK emeklilikte sigorta koluna, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve ödenen prim gün sayısına bakmaktadır. Ancak bazı durumlarda 3 şarta gerek kalmıyor ve erken emeklilik şansı kazanılabiliyor. Peki, kimler EYT çıkmadan önce erken emekli olabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
03.09.2022 10:26 - Son Güncelleme: 03.09.2022 10:26
SGK kapsamında çalışan kadın ve erkekler emekli olmak için tüm detayları gözden geçiriyor. Bilinen emeklilik şartlarının yanı sıra yaş haddinden emeklilik, malulen emeklilik gibi özel koşullarda bulunuyor. Bu özel haller ise çalışanlara çok erken yaşlarda emeklilik hakları sağlıyor. Emekli olmak isteyen kişilerin çok büyük alanı yaş koşulunu gerçekleştirmeyi bekliyor. Peki, kimler erken emeklilik hakkında sahip? İşte merak edilenler...
Ayrıca hangi kurumdan daha çok prim ödediğiniz de önemli. SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığı mensubu olmanız, emeklilik tarihinizi tayin ediyor. Sistem çok karmaşık gibi görünse de önemli fırsatlar da sunuyor.