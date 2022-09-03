Fiyatlar düştü! Raflara sığmadı! A101'de bu hafta sonu neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu! Teknolojik aletler, elektronik ürünler: Samsung, Oppo...
A101'de bu hafta sonu neler var? 3 Eylül 2022 itibariyle A101 aktüel ürünler kataloğu güncellendi. Hatfa sonunun gelmesiyle birlikte A101'in yeni indirimli ürünleri merak konusu oldu. Vatandaşlar ihtiyaç ürünlerini A101'den almak için harekete geçti. Bu hafta sonu A101'de okul malzemeleri, elektronik ürünlerde fiyatlar aşağı çekildi. İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste...
03.09.2022 10:45 - Son Güncelleme: 03.09.2022 10:45
Haftanın son gününe geldi. A101 aktüel ürünler kataloğu hafta sonuna özel güncellendi. Özellikle teknolojik aletler, elektronik ürünlerde indirimler dikkat çekti. Vatandaşlar telefonlarını, çeyiz alışverişini zincir marketlerde yapıyor. Samsung, Oppo, Phılıps ve daha bir çok marka ürünlerinde indirim uygulandı. Peki A101'de bu hafta sonu neler var? İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu!