Fiyatlar düştü! Raflara sığmadı! A101’de bu hafta sonu neler var? A101 aktüel ürünler kataloğu! Teknolojik aletler, elektronik ürünler: Samsung, Oppo...

Haftanın son gününe geldi. A101 aktüel ürünler kataloğu hafta sonuna özel güncellendi. Özellikle teknolojik aletler, elektronik ürünlerde indirimler dikkat çekti. Vatandaşlar telefonlarını, çeyiz alışverişini zincir marketlerde yapıyor. Samsung, Oppo, Phılıps ve daha bir çok marka ürünlerinde indirim uygulandı. Peki A101'de bu hafta sonu neler var? İşte güncel A101 aktüel ürünler kataloğu!