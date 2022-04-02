Gözler oradaydı! Bu ay içinde tüm emeklilere ödenecek! Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 1.496 TL-3000 TL müjdesi...
Milyonlarca emekli amacıyla kritik zaman başladı. Temmuz ayında emekli ve çalışanların maaşlarına yapılacak zammın yanı sıra emeklinin bu ay alacağı bayram ikramiyelerinde de son hal merak edilmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı'ndan evvel hesaplara aktarılması beklenilen bayram ikramiyelerinde yeni oranlar araştırılmaya başladı. 3.000 TL'nin üstüne çıkabileceği aktarılan emekli bayram ikramiyelerinde kritik mesai başlamak üzere. Önümüzdeki haftalarda ise bayram ikramiyeleri milyonlarca SGK emeklinin yanı sıra çoğu değişik kesimden vatandaşın hesabına yatırılacak. İşte emekli bayram ikramiyelerinde son hal
02.04.2022 14:44 - Son Güncelleme: 02.04.2022 14:44
Emekli Bayram İkramiyesinde Artış Olacak Mı?
Milyonlarca emekli 2022 seneının ilk bayram ikramiyesi ödemlerini sabırsızlıkla bekliyor. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasının sonrasında tekrardan gündeme gelen bayram ikramiyelerinde yeni oranlar ise araştırılmaya başladı.