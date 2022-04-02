Gözler oradaydı! Bu ay içinde tüm emeklilere ödenecek! Emekli ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar oldu? 1.496 TL-3000 TL müjdesi...

Emekli bayram ikramiyelerinde detaylar belli oluyor. Nisan ayı itibariyle hesaplara geçmesi beklenilen ikramiyelerde son hal ise merak ediliyor. Ortaya çıkan yeni formüllere göre ise 2022 emekli bayram ikramiyelerinde 3.000 lira iddiası gündeme geldi.